El equipo de First Dates continúa uniendo corazones o, en ocasiones, intentándolo. El popular programa de Cuatro recibió, la pasada noche del 20 de febrero, a su nueva tanda de solteros. Nuevos participantes y nuevas citas donde una de las más destacadas fue la de Álvaro y Claudia. El soltero, de 33 años, es un analista de datos de origen madrileño que anda en busca de su media naranja. «He estado más de diez años sin ninguna relación pero aquí estamos para darnos una segunda oportunidad», dijo en su presentación. Respecto a su prototipo de mujer ideal, el comensal se mostró honesto y confesó que le da igual. Puede ser rubia, morena, alta o baja, él va a estar contento.

«No tengo un perfil, soy muy introvertido. Si fuese un poco más extrovertida para que pueda tirar para adelante y yo para atrás para encontrar un equilibrio estaría bien», explicó. Debido a ello, la organización del programa le presentó a Claudia, una creativa audiovisual, de 27 años, originaria de Barcelona. «Físicamente me ha encantado. Es muy guapa y muy atractiva y me encanta, sencillamente. No me esperaba una chica que me llamase tanto la atención a primera vista», opinó Álvaro. Además, le encantaba el nombre de su cita, pues es el mismo que el de una de sus hermanas.

Respecto a la primera impresión de Claudia sobre su cita, ella también se mostró muy contenta con la elección del programa. «Físicamente lo encuentro un chico muy mono. Me interesan mucho las personas que son inteligentes porque te pueden aportar cosas. No voy a estar con un tonto. Además me gustan sus ojos, que son muy bonitos, y también el sentido del humor», opinó ella.

La pareja de comensales se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, soltera le contó que, además de su trabajo, también suele subir vídeo a las redes sociales de su día a día. De hecho, una de sus publicaciones se hizo tan viral que ha alcanzado más de 13 millones de reproducciones.

«De repente cogí sarna en un hostal, hice unos vídeos, se hicieron megavirales y me conocían como la chica sarnosa», le explicó a Álvaro. Al participante le cuesta tratar con el género femenino a la hora de tener una cita, pero con Claudia se ha sentido muy cómodo en todo momento.

Asimismo, en gustos también coincidían bastante. Pues, ambos son amantes de la escritura. Eso sí, mientras a Claudia le gustan los libros eróticos, a Álvaro le va más la poesía y la novela negra. A pesar de este pequeño matiz, todo parecía ir estupendamente entre ellos. Pero, la soltera se sinceró con el equipo del programa de Cuatro.

La decisión final de ‘First Dates’

«La conexión a nivel romántico como que no la he acabo de sentir. A mí me gustan los chicos igual con un estilo más alternativo, moderno… como que transmita mucha seguridad. A mí me gusta que me den un poco más de caña, más malotes», confesó Claudia. Por ello, en la decisión final de First Dates, fue directa al grano.

Álvaro, muy ilusionado, ha confesado que le encantaría seguir conociendo a Claudia en muchas citas más. Pero, la soltera no estuvo de acuerdo con él. «No tendría una segunda cita porque aunque sí que me pareces una bellísima persona y como amigo me gustaría tenerte siempre a mi lado, es verdad que mi prototipo de chico es más alternativo, que me tiren más y un poco así», concluyó ella. «Bueno, pues… Dos no tienen una cita si uno no quiere. No pasa nada. Da pena», sentenció él, con mucho pesar.