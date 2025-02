No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que este dating show cuenta con un excepcional equipo detrás que siempre logra dejar completamente sin palabras a los espectadores. El pasado jueves 20 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Álvaro, un analista de datos de 33 años que llegaba desde Madrid. El comensal se quedó verdaderamente desubicado cuando Carlos Sobera le hizo la siguiente pregunta: «¿Cómo eres?». Tras meditar mucho la respuesta, Álvaro confesó que se consideraba un hombre inteligente, aunque en el amor no había tenido mucha suerte: «He estado más de diez años sin ninguna relación, pero aquí estamos para darnos una segunda oportunidad».

Su objetivo principal era encontrar a una chica extrovertida: «Me da igual si es rubia o morena, alta o baja». Su cita para esa noche era Claudia, una creativa audiovisual que llegaba al restaurante más famoso de la televisión desde Barcelona. La soltera no tardó en dejar completamente descolocado al equipo de First Dates al confesar el motivo por el que se hizo viral en redes sociales: «Empecé a subir vídeos a Tik Tok. Cogí sarna en un hostal, hice unos vídeos y se hicieron mega virales, 13 millones de visualizaciones. Y, de repente, me conocían por tener sarna». La primera impresión de ambos fue bastante positiva. «Físicamente me ha encantado», comenzó diciendo Álvaro ante las cámaras del equipo del programa que se emite en Cuatro, y añadió: «Es muy guapa y muy atractiva y me encanta, sencillamente. No me esperaba una chica que me llamase tanto la atención a primera vista».

Ella, por su parte, también quiso compartir qué le pareció el soltero a primera vista: «Físicamente lo encuentro un chico muy mono. Me interesan mucho las personas que son inteligentes porque te pueden aportar cosas. No voy a estar con un tonto». Poco después, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada.

Entre los chistes de Álvaro, se coló la confesión de Claudia respecto a su vídeo con más visualizaciones en redes sociales: «Se hizo viral el que menos se tendría que haber hecho porque era uno en el que explicaba cómo cogí sarna». Para tratar de quitar hierro al asunto, el soltero respondió lo siguiente: «Lo importante es hacerse viral, luego lo otro…»

Lejos de que todo quede ahí, Claudia reconoció que una de sus mayores pasiones era la escritura, pero también la literatura erótica. Algo que dejó completamente sin palabras a su cita: «Eso no lo vi venir», reconoció. Además, no tardaron en mostrarse de acuerdo en cuanto a lo que buscaban para el futuro, que no era otra cosa que formar una familia.

Al respecto, él no dudó en tirar de sinceridad: «Tengo hasta pensados los nombres: Sofía, Javier y Luca». Tal y como estaba marchando la velada, todo hacía presagiar que los dos solteros iban a marcharse de la mano del restaurante más famoso de la televisión. Pero nada más lejos de la realidad.

En la decisión final de First Dates, Claudia confesó que no quería tener una segunda cita con él: «La conexión a nivel romántico como que no la he sentido. A mí me gustan los chicos más alternativos, un estilo muy diferente, más malotes». Una respuesta que no convenció a Álvaro: «Dos no tienen una cita si uno no quiere… Una pena, pero bueno».