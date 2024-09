Un soltero de ‘First Dates’ consigue impactar a su cita: «Siempre con la manguera en la mano»

No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 25 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega presentada por Carlos Sobera. De esta forma, tuvimos la oportunidad de conocer a otros tantos comensales que decidieron acercarse hasta el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. Uno de los protagonistas de la noche fue Diego. No tardó en reconocer al equipo que no estaba pasando por su mejor momento, ni mucho menos. ¿El motivo? El hombre con el que llevaba 10 años de relación decidió romper con él para comenzar un noviazgo con su compañero de trabajo. Algo que, evidentemente, le rompió por completo.

Aun así, por fin se ha mostrado preparado para acudir a First Dates para darse una oportunidad en el amor. Es fisioterapeuta y se define como un auténtico apasionado del deporte. Por lo tanto, busca a alguien que tenga esa misma pasión puesto que, para él, se ha convertido en un auténtico estilo de vida. Su cita para esa noche fue Joaquín, quien no ha tardado en definirse como un «disfrutón» puesto que le fascina «disfrutar a tope». Nada más verse por primera vez, a pesar de que los dos se pusieron pegas, se han gustado mucho. Una vez pasaron a la mesa que tenían reservada en el restaurante, los solteros no tardaron en confesar cuáles eran sus aficiones y sus gustos. A pesar de todo, lo cierto es que no estaban de acuerdo en algo verdaderamente esencial para Diego, y era el deporte puesto que Joaquín ha reconocido que no lo practica.

Diego, por su parte, le ha hecho saber lo sumamente importante que era para él: «Yo me suelo levantar a las 6:30h todos los días para poder ir a entrenar antes de trabajar». Fue entonces cuando Joaquín le hizo una propuesta: «Yo si quieres te acompaño y te veo como lo haces». Un comentario que provocó que Diego acabase riéndose. Si hay algo por lo que se ha caracterizado esta cita es por el sentido del humor de Joaquín.

Algo que volvió a mostrar en un momento dado, provocando que su cita se quedase verdaderamente impactado: «Todo el día con la manguera en la mano. He trabajado de gasolinero, entonces todo el día con la manguera en la mano. He sido el que más la ha metido». Diego no tardó en reaccionar ante las cámaras de First Dates: «Este lo que quieres es un polvazo y directo, no ha dudado ni un momento».

Esta confesión hizo posible que ambos diesen el paso de sincerarse sobre sus gustos sexuales: «Me va mucho el morbo, empezar con un buen calentamiento, juegos, me gusta mucho besar, que me besen, tocar», desveló Diego mientras que Joaquín se mostró realmente de acuerdo con él. Había tal química entre ellos que no tardaron en pasar al reservado, donde acabaron dándose algún que otro beso.

Llegó el momento de la decisión final en First Dates, donde Joaquín se sinceró como nunca: «No esperaba lo que me iba a encontrar y la verdad que ha sido para bien». Diego estuvo de acuerdo con él: «Yo soy un tío clásico, me gusta conocer a un tío para tener pareja, pero el hecho de poder darle un beso y tontear también me gusta». Finalmente, los dos se mostraron decididos a tener una segunda cita con el otro. Es más, no dudaron en sellar ese flechazo con un beso. ¡Qué viva el amor!