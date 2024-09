Una soltera de ‘First Dates’, impactada ante el peculiar atuendo de su cita: «Parece que…»

El otoño ha llegado con todo su esplendor a nuestro país y, con ello, hemos tenido que decir adiós a la cálidas jornadas veraniegas. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que apuesten por concluir el año en pareja. Una situación que provoca que cada vez sean más las personas que se animan a participar en First Dates. El popular show televisivo de Cuatro se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en la opción ideal para encontrar el amor. Una aventura televisiva única que, recientemente, Ernesto, un soltero de 31 años ha querido vivir en primera persona. Eso sí, el gallego no ha podido evitar dejar a Laura Boado completamente sin palabras con su atuendo.

Ernesto entró muy decidido a local del amor y lo hizo vestido con una túnica blanca que había adquirido en Marruecos. «Me la pongo porque yo soy muy caliente y esto me refresca», explicó en su presentación. Eso sí, el comensal no llegó solo a su cita de First Dates. «Tienes un grillo ahí», le dijo la comunicadora. «Es mi mascota, Pepito Grillo», bromeaba el soltero. Por otro lado, a nivel sentimental, el participante confesó que es un chico muy «conectado con la naturaleza» y que nunca había tenido pareja. «No he encontrado a una mujer que se merezca mi cuerpo», señaló.

Ernesto tiene claro que quiere en su vida a una mujer con carisma y, a ser posible, «guapa». Fue entonces cuando la organización del programa le presentó a Xina, una soltera gaditana, de 34 años. Sin embargo, la primera impresión de la mujer con el soltero no fue la esperada. «Es raro de cojones», confesó al equipo de Cuatro.

Xina no comprendía por qué su cita había querido ir vestido de esa manera. «No lo veo ideal para ir a una primera cita. Para unos carnavales sí», confesó. A pesar de todo, la participante aceptó seguir conociendo a Ernesto y ambos pasaron a la mesa del restaurante con el objetivo de tener un poco más de privacidad.

Fue entonces cuando el joven le confesó algo a Xina. «No suelo ir así vestido», le avisaba. «Parece que va a una comunión», comentaba ella en uno de los totales del programa. «Tengo orígenes de El Salvador y México, pero soy gallego. Soy de los apaches, por eso tengo este pelo», le contó él. «Me cuenta estas cosas y me tengo que reír. Yo no me puedo tomar en serio que venga en la primera cita y me diga que es apache. Lo que eres es surrealista», aseveraba la comensal.

Sin embargo, con el transcurso de la velada, las diferencias entre los participantes comenzaron a hacerse notorias. De hecho, uno de los temas donde discreparon fue en la vacunación contra la COVID-19, pues el soltero confesó no haberse sometido a ello.

Xina a su cita de First Dates: «Eres muy majo, pero para eso me hago un dedillo»

«Los médicos nos llaman los pura sangre porque nuestro esperma vale mucho más. No creo en las vacunas contra la COVID-19, yo lo pasé y sobreviví», afirmó él. «No me importa si estás vacunado o si tus espermas son mejores porque no te has vacunado», sentenciaba ella. Por otro lado, Xina le contó que ser madre no entraba en sus planes y que el sexo era muy importante para ella.

Una sinceridad que abrumó un poco al soltero. «Xina me ha parecido un poco mal hablada (…) A mí me gustan las señoritas, pero así tan bruta no», opinó Ernesto. Al concluir la velada, ambos lo tuvieron claro. «Mi prototipo y tú estáis muy alejados. Eres muy majo, pero para eso me hago un dedillo», dejó claro Xina.

Un rechazo a una segunda cita con el que la soltera cerraba por completo la puerta a tener algo en el futuro. Pero, no fue la única. Eresto, por su parte, tampoco quiso continuar su historia con la participante. «Estaba buscando a la madre de mis hijos… tú no quieres tener, te has vacunado. Eres infértil para mí», sentenció.