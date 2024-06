Aterrizó en el prime time de Cuatro como un show televisivo más donde el objetivo era ayudar a los solteros ha encontrar el amor. Pero, poco podíamos presagiar que First Dates terminaría convirtiéndose en uno de los grandes indispensable de la cadena española.

Ocho años han pasado del estreno de el programa y cada vez son más los espectadores que no se pierden ni una sola de sus emisiones. Recientemente, el público tuvo la oportunidad de conocer a participantes como Edgar, un catalán de 35 años que se presentó como una persona muy romántica, alegre, simpática y con sentido del humor.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

«Cuando estoy enamorado lo doy todo, aunque no reciba el 100%. Me gusta demostrar a la persona que me gusta de verdad», contaba en su presentación para el programa. Su objetivo es encontrar a una mujer con la que tener una relación estable, pues no quiere «no era de rollos».

Fue entonces cuando llegó Susana, una catalana de 38 años que no ha tenido demasiada suerte en el plano amoroso. Sus anteriores relaciones acabaron mal debido a que fue víctima de varias infidelidades o por falta de chispa. Por ello, ahora ha apostado por probar suerte en el show de Cuatro.

Pero, y para sorpresa de Edgar, la atención de Susana fue directa para uno de los trabajadores de First Dates. ¿Quién fue el hombre que enamoró a la soltera? Matías Roure: el barman del local. «Mira que eres guapo eh. Esos ojos tan bonitos», le dijo la comensal al trabajador.

La participante no paraba de demostrar su interés en Roure, ignorando por el camino a su verdadera cita. «Pero mira estos», le dijo la presentadora al ver lo que estaba sucediendo. «Me voy, no hay problema», bromeaba el soltero. Pero, dicen que entre broma y broma, la verdad se asoma.

A Edgar no le sentó muy bien que su cita lo ignorase nada más llegar. Sin embargo, y a pesar de este inesperado contratiempo, ambos participantes decidieron pasar a la mesa del restaurante del amor con el objetivo de conocerse mejor.

Tras un intercambio de palabras, donde ambos hablaron de todo un poco. La soltera no pudo negar sentirse muy a gusto con su cita. «Me ha hecho sentir muy cómoda nada más entrar a la cita», confesó al equipo de Cuatro. En un determinado punto de la velada, los solteros hablaron de las infidelidades en una relación.

Edgar y Susana se sinceran en First Dates

«Si me pones los cuernos, es muy complicado que yo te perdone, no lo llevo bien», le advirtió el soltero. Por su parte, la catalana se derrumbaba al recordar algunas de sus experiencias. «Cuando falleció mi madre, para mí fue un golpe muy duro y no estaba por la labor en ese sentido y se dejó la cosa», explicaba.

Al final, y tras un encuentro muy agradable para ambos, Edgar y Susana lo tuvieron claro en la decisión final de First Dates. «Me ha encantado conocer a Susana y podría repetir sin ningún problema», comentaba él. «Tiene una mirada muy bonita y es agradable», afirmaba ella. Unas declaraciones que concluían con ambos marchándose del programa de la mano.