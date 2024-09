Una soltera de ‘First Dates’, obligada a parar los pies a su cita: «Hay cosas que no»

Encontrar el amor no está siendo tarea fácil en plena era de las redes sociales. Por ello, el equipo de First Dates está siempre dispuesto a hacer todo lo posible por ayudar a sus participantes. De esta manera, los solteros que acuden al formato realizan un test de compatibilidad previo con el objetivo de encontrar a su pareja ideal. Una serie de cuestiones donde tienen que dar a conocer sus gustos, aficiones y prototipo de cita perfecta. Una aventura única que María, una comensal de 64 años, no dudó dos veces en vivir en primera persona. Eso sí, la educadora social dejó completamente impresionado a comunicador vasco por su colorido pelo. «Soy agente de Igualdad, soy profesora de teatro terapéutico…», dijo en su presentación.

Minutos después llegó Manuel, un ingeniero de telecomunicaciones, de 63 años, muy competitivo y proactivo. De hecho, confesó ser un gran apasionado del estilo de vida activo y del deporte. La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante acertada y el soltero no dudó en dejarlo claro desde el primer momento. «Muy guapa», comentó en uno de los totales del programa. Así pues, y sin ánimos de alargar demasiado esta situación, ambos participantes se dirigieron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Pero, poco tardó Manuel en disgustar a María.

Manuel, en lugar de centrarse en conocer a la soltera, se acercó al bartender para hablar con él. Un gesto poco educado que a María no le hizo nada de gracia, pero que justificó con posibles nervios. «Me voy con mi chica que sino…», comentó el comensal. A pesar de todo, ambos supieron conectar rápidamente y mantuvieron una conversación muy amena.

«Son cosas de manualidades, de estar en casa. Yo en casa no puedo estar. A mí la casa me agobia», comentó Manuel en privado. Unas palabras que tuvieron lugar tras escuchar los hobbies de su cita. «Hago senderismo. He hecho el Camino de Santiago andando y en bici. Luego he estado bajando el río Júcar en paddlesurf…», señalaba él cuando se vio interrumpido por su cita.

Pero, si conectaban en la mayoría de ámbitos, en los hobbies descubrieron su talón de Aquiles. De hecho, y tras escuchar la deportiva vida de su cita, María lo tuvo claro. «No, no. Mira, hay cosas que no. Yo me quedo en la orilla con mi pamela y voy viendo», señaló.

La decisión final de First Dates

Posteriormente, los participantes se trasladaron hasta el reservado de First Dates. Allí, ambos jugaban a leer papelitos y cumplir lo que había escrito. Un divertido momento donde la soltera, tras leer un papel que les proponía darse un beso, confesaba que había acudido a la cita sin lavarse los dientes. Al final, sustituyeron el beso por un abrazo.

Pero, a la hora de dar su decisión final, lo tuvieron claro. Tanto María como Manuel disfrutaron de una velada repleta de emociones, y diferencias. Por ello, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en un segundo encuentro. Eso sí, ahora, lejos de las cámaras del programa de Cuatro.