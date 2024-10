No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad puesto que tanto Carlos Sobera como el resto del equipo que trabajan en este espacio hacen un grandísimo esfuerzo para seguir sorprendiendo a sus espectadores. Todo ello mientras cada vez son más las personas que deciden acercarse al restaurante más famoso de la televisión para intentar conocer a su media naranja. Uno de los protagonistas de las últimas entregas fue Pablo. El joven de 26 años vive en Madrid y trabaja como nada más y nada menos que actor doble de acción. Se define como alguien que ama la Naturaleza y los animales. Por si fuera poco, reconoció que jamás había sentido los efectos del alcohol.

Con su visita a First Dates, Pablo quería encontrarse con una mujer sincera y, sobre todo, profundamente atrevida con los deportes. A pesar de tratarse de unos requisitos realmente peculiares, el programa hizo un gran trabajo a la hora de citar, para esa noche, a Anarísh. Se trata de una estudiante de producción cinematográfica que también vive en Madrid, como Pablo. La comensal se definió de la siguiente manera: «Comparándome con el resto del mundo, soy bastante peculiar». Lejos de que todo quede ahí, la soltera quiso ir mucho más allá: «Vengo con dos collares porque yo soy muy amante de las energías y siento que me protegen».

Nada más coincidir en el restaurante y pasar a la mesa que tenían reservada para la cita, tanto Pablo como Anarísh se quedaron verdaderamente impactados. Y todo porque, poco después de empezar a conversar, no tardaron en sentir una conexión verdaderamente especial. ¿El motivo? Los dos empezaron a hablar del cine. Entre otras tantas cuestiones, se dieron cuenta de que ambos tenían estilos de vida muy parecidos y, sobre todo, tenían planeado un futuro bastante similar.

Por si fuera poco, los espectadores pudieron ser testigos de cómo la comensal, afincada en Madrid, reconoció haberse sorprendido al saber que su cita se dedicaba a actor doble de acción: «Me quito el sombrero con vosotros porque hacéis unas cosas que es como, pero inténtalo y no puedo ni agacharme», aseguró. Pero no todo queda ahí, ya que los dos solteros también tenían otra cosa realmente importante en común: su pasión por la Naturaleza.

Es más, el soltero de First Dates no pudo evitar mostrarse profundamente ilusionado al ver cómo se estaba desarrollando su cita con Anarísh: «Me parece una persona interesante y que podemos disfrutar de muchas cosas juntos». La decisión final no tardó en llegar y, como era de esperar por cómo se había desarrollado la cita en el restaurante más famoso de al televisión, los dos estuvieron de acuerdo en volver a verse. La soltera reconoció que Pablo le había transmitido «muy buena vibra», algo en lo que él coincidió. ¡Qué viva el amor!