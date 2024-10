El pasado martes 1 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates, programa presentado por Carlos Sobera en Cuatro. De esta manera tan concreta, el restaurante más famoso de la televisión volvió a abrir sus puertas para recibir a otros tantos comensales con el objetivo de que el amor surgiera entre ellos. Una de las protagonistas de la noche fue Carmen, una teleoperadora de 41 años que venía desde Cartagena con el objetivo de encontrar a su media naranja tras haber tenido dos relaciones fallidas. «No hay gente que tenga ganas de compromiso la verdad. Ahora cuesta mucho», aseguró la murciana nada más entrar al programa. Por si fuera poco, la soltera dio a conocer cuáles las condiciones indispensables que tenía que cumplir su cita: «Que tenga buena planta, que sea alto y que esté bien. Apañado», comenzó diciendo al equipo del programa que se emite en Cuatro.

«Muy tradicional no, pero demasiado moderno tampoco», continuó explicando Carmen. Su cita para esa noche era Carlos, un productor musical de 44 años de Murcia. Nada más verle entrar por la puerta del restaurante, Carmen no pudo evitar quedarse sin palabras: «Es muy moreno, está bien». Acto seguido, fue mucho más allá: «El chico se nota que se cuida». No tardaron en sentarse en la mesa que tenían reservada para esta velada. Fue entonces cuando pusieron en común sus aficiones, pero también hablaron de las relaciones sentimentales que tuvieron en el pasado. «Yo para una persona que quiero conocer… Si es de izquierdas, no casa conmigo», afirmó la comensal, sin cortarse. Carlos reconoció que jamás había ejercido su derecho al voto, pero sí estaba de acuerdo en que «necesitamos un cambio ya». Como era de esperar, a la soltera le encantó el comentario de su cita en First Dates.

Todo parecía apuntar que los dos iban a querer tener una segunda cita en la decisión final, puesto que todo marchaba sobre ruedas. Pero la primera diferencia llegó cuando Carmen quiso volver a poner a prueba a su cita para esa noche: «Cuando estábamos hablando de política, yo siempre digo que prefiero conocer a una persona que sea del Barça antes de que sea de izquierdas y eso se me ha olvidado decírtelo».

Fue en la única cuestión en la que, a priori, los dos comensales no estuvieron de acuerdo. Y todo porque el murciano confesó que es «del Barça a muerte». Fue entonces cuando la soltera quiso ir mucho más allá: «Yo sé que por algo hay que discutir y yo siempre digo que prefiero a una persona que sea del Barça antes de que sea de izquierdas, es así».

La decisión final en First Dates no tardó en llegar. A pesar de haber tenido sus diferencias en cuanto al equipo de fútbol se refiere, lo cierto es que ambos tenían muchísimas cosas en común. Además, disfrutaron al máximo de la velada. Por lo tanto, Carmen y no tuvieron ninguna duda a la hora de tener una segunda cita para continuar conociéndose. ¡Surgió el amor entre ellos!