Una soltera de ‘First Dates’ estalla contra su cita tras ser rechazada: «No busca una mujer»

Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en una de las opciones favoritas por el público a la hora de encontrar el amor. Y es que, tras diez años de experiencia en televisión, no es de extrañar que muchos solteros quieran ponerse en las manos del equipo de expertos. Una experiencia única que, esta semana, nos ha presentado a Camilo.

El soltero, de 84 años, está jubilado, vive en Galicia y afirmó en su presentación que se siente muy ágil a pesar de su edad. Y es que los años no son un impedimento para él a la hora de volver a encontrar pareja. Por ello, le detalló al equipo de expertos de First Dates cuáles eran sus requisitos con respecto a su cita perfecta. Ante ello, el equipo le presentó a Angelines, de 81 años. Eso sí, esta experiencia de citas a ciegas no era nueva para la soltera jubilada. Pues, era su segunda ocasión en el formato.

Camilo, soltero de ‘First Dates’, se sorprende por la altura de su cita

Pero, nada más verla, Camilo supo que Angelines no era la mujer que buscaba. De hecho, su estatura le impactó notablemente. «Es muy pequeña, puede ser una gran mujer, pero no me va», dijo. Poco a poco, la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor, pero el participante ya tenía claro que no tendría futuro sentimental con ella.

Con el objetivo de aligerar la situación, el comensal le explicó que su impedimento con ella sería la distancia, puesto que vivían muy lejos el uno del otro. «Yo me voy a Galicia ahora mismo», le contó él. La soltera, por su parte, se dio cuenta rápidamente de que era una excusa. «Ha sido una excusa para no seguir con ella porque yo con el coche estoy a dos horas de León», comentó ella.

A pesar de ello, la velada continuó y ambos participantes hablaron de temas más íntimos. Camilo le contó a su cita que le gustaba tener sexo «2 o 3 veces por semana». Al oírlo, la participante le respondió. «Jamás se lo pedí a mi marido, pero si él me lo pedía, lo hacía», dijo. Asimismo, el comensal le contó que le gustaba mucho hacerlo «a cuatro patas». Unas palabras que espantaron a Angelines.

Angelines se sincera sobre el sexo: «Hay mucho puterismo»

«Yo hago el amor como toda la vida, no como ahora que hay mucho puterismo», indicó ella un poco molesta. La cita avanzó, con varias discrepancias, pero cada vez faltaba menos para el momento de dar la decisión final de First Dates. Ante ello, Camilo fue precavido y le empezó a dejar caer a la soltera que la veía con otros ojos. «Como amiga sí, pero me gusta un poco más guapita de cara y más alta», comentó. «Usted no sabe quién soy yo», le respondió ella indignada.

En la decisión final de First Dates, no faltaron los momentos de tensión entre Camilo y Angelines. «No porque es engañarnos el uno al otro», dijo él sobre una segunda cita. «Eres tú el que está rechazando; a mí no me importa ni que sea más alto, más bajo, más viejo… Te he dicho que, si tengo que ir a Galicia, voy», comentó ella con enfado. Pues, a pesar de todo, estaba intentando darle opciones.

Fue entonces cuando Angelines le expuso una lista de los motivos por los que era una gran mujer como pareja. «Hablo catalán, gallego, castellano, sé bordar, sé coser, sé todo. He viajado muchísimo…», le dijo. Sin embargo, Camilo ya había tomado su decisión. «Usted de esta forma que va, no vivirá la vida mucho. No busca una mujer, busca a Sophia Loren», le señaló ella con molestia. Así pues, indignada, se levantó y se fue. «Me voy, lo siento. Yo ya no me siento más porque quiere más altura», sentenció.