Sofía Suescun, contra Olga Moreno en ‘Supervivientes All Stars’: «Eres la reina de las víctimas»

El pasado martes 25 de junio pudimos disfrutar de la primera de las galas de Supervivientes All Stars: Tierra de nadie presentada por Jorge Javier Vázquez. No solamente conocimos el nombre del primer salvado de la semana sino que, además, fuimos testigos de numerosos enfrentamientos como el de Sofía Suescun y Olga Moreno.

Todo comenzó cuando la ganadora de Supervivientes 2021 confesó que le había dolido mucho la nominación de Abraham García. Recordemos que, como líder del grupo, tuvo la obligación de desempatar las nominaciones. Fue entonces cuando optó por poner a Olga en esa temida lista de nominados. Debido a las quejas, Sofía Suescun no tardó hablar: «Entonces, cada vez que nos nomine alguien nos tenemos que sentir así. Una vez más, víctima. No me parece justo que le dejes como malo».

Al escuchar sus palabras, y tras esa fuerte acusación, la ex mujer de Antonio David Flores no tardó en defenderse: «No soy ninguna víctima y no empecemos». Fue entonces cuando la ganadora de Supervivientes 2018 no tardó en replicar: «Tú eres la reina de las víctimas, te gusta mucho y es tu papel, el que siempre has tenido, en el que te has sentido cómoda».

Lejos de que todo quede ahí, la novia de Kiko Jiménez quiso mostrarse mucho más contundente al respecto: «Eres experta en darle la vuelta a las historias donde toda su vida, déjalo ya. No creo que tengas la conciencia muy tranquila». Y añadió: «Te estoy hablando de lo que se ha mostrado en España, que eres la sufridora de la vida porque lo has pasado muy mal. Con lo que sé me es suficiente».

Como era de esperar, Olga Moreno no tardó en parar los pies a su compañera de edición al ser consciente de por dónde iban los tiros: «¿Y tú qué papel tienes? Yo la conciencia la tengo muy tranquila, no voy a hablar del tema. Esto es surrealista, de verdad», aseguró, tratando de cortar de raíz la discusión.

El pasado martes, en la gala de Supervivientes All Stars Tierra de Nadie, Olga Moreno explicó a Jorge Javier cómo se sintió durante este enfrentamiento. Además, quiso hacer una petición a Sofía Suescun: «El pasado vamos a dejarlo en el pasado y vamos a centrarnos en Supervivientes, que para eso estamos aquí».

«Un aplauso para ti. Simplemente estaba defendiendo a mi compañero, me estaba pareciendo una traición», contestó la ganadora de Supervivientes 2018, y añadió: «No te quieras agarrar a ningún pasado, que ese es tu problema. No quieras manipular la situación». Olga Moreno no tardó en responder: «Lo has sacado tú». Además, alegaba no entender la actitud que estaba teniendo Sofía. Así pues no solo le pidió un poco de empatía, sino también brindarle la oportunidad de conocerla sin ningún tipo de prejuicio.