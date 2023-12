‘El show de Bertín’ tendrá hoy al actor que todo el mundo cree que ‘era frutero’

Tras su visita a El Hormiguero el pasado miércoles, Bertín Osborne se vuelve a encontrar con la audiencia, esta vez desde su propio programa. El Show de Bertín regresa esta noche a Canal Sur con nuevo invitado que tendrá que atreverse a cantar villancicos y a mucho más en su visita.

El actor y humorista Santi Rodríguez será el protagonista de la noche, pero no estará solo con el el presentador. Miguel El Sevilla, Ale Alcántara, Susana Saborido y Laura Gallego. Además, Martín Pareja Obregón, amigo Osborne, cantará el villancico que ha compuesto junto al jerezano.

El invitado es conocido por su papel en la serie 7 vidas y por su papel de Frutero, pero tiene una gran carrera en el mundo del teatro los monólogos en los últimos años. Además, tiene una enorme faceta solidaria como embajador de la Asociación Síndrome de Down de Jaén, donde reside con su mujer y sus hijas.

Su complicada salud al descubierto en El show de Bertín

El 2017 fue uno de los más complicados de su vida al sufrir un infarto que casi le cuesta la vida. Años más tarde es capaz de utilizarlo como argumento para sus obras de teatro, explicando que sufrió varios micro infartos y dos más graves, uno de ellos mientras conducía en el año 2018.

También en el año 2018 sufrió una parada cardiorrespiratoria minutos antes de comenzar una representación en el teatro. Fue en esa situación cuando él mismo ha contado que vivió una experiencia cercana a la muerte: «Me vi a mí mismo desde arriba y me fui. Esa confesión la hizo en el programa Aquellos maravillosos años, donde no dudó en dejar claro que se dejó llevar y que po un tiempo tuvo claro que estaba muerto: «Me fui sabiendo que mi tía y mi abuela me estaban esperando. Y volví. Tal cual te lo estoy contando».