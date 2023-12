Bertín Osborne confiesa en ‘El Hormiguero’ el secreto por el que nunca utiliza colonia

El año de El Hormiguero está a punto de terminar y Pablo Motos ha recibido este miércoles a uno de los invitados más habituales del programa y que es amigo personal. El cantante y presentador Bertín Osborne ha pisado el plató en mitad de la polémica por el embarazo de Gabriela Guillén que le convertirá en padre de nuevo a la edad de 69 años.

El motivo de su visita ha sido la salida de Ranchero, su nuevo disco en el que versiona grandes canciones mexicanas como La Bikina -que volvió a popularizar OT 2017- y en las que demuestra que se mueve como pez en el agua en este estilo. Además, presentó ante los espectadores su nuevo villancico titulado El niño Jesús ha nacido en Triana, compuesto por él junto a su amigo el ex torero Martín Pareja Obregón y que cantaron en directo.

Bertín Osborne junto a Martín Pareja Obregón y Nano de Jerez, nos canta su nuevo villancico, “El niño Jesús ha nacido en Triana” #BertínEH pic.twitter.com/ksZC8Frjpe — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 20, 2023

Pero no es la única novedad que tiene el jerezano, ya que siguiendo el camino abierto por otros famosos como Antonio Banderas y David Bustamante ha sacado a la venta un colonia. Lo más curioso, y que seguro que será un chasco para sus seguidores, es que el propio Bertín nunca lo utilizará, tal y como ha comentado.

«Yo no uso colonia, pero me vinieron unos perfumeros a ofrecerme que hiciera un perfume. Yo dije que quería una colonia que oliera a campo y que se llamara Silencio, en referencia al silencio del campo», ha explicado. La razón no es otra que odia los olores intensos como los que se encuentra en los ascensores y esa mezcla que se forma cuando muchas personas perfumadas coinciden.

Pese a todo, Bertín Osborne ha accedido a poner su imagen a este nuevo producto que no utilizará: «Se llevaron un mes mandándome colonias hasta que di el visto bueno». Por último, preguntado por el nombre que decidió ponerle, la explicación fue de lo más simple: «Me dio por ahí».

Los huevos de Bertín Osborne se podrán comprar pronto

Aunque pueda sonar a broma del próximo 28 de diciembre, se trata de un nuevo proyecto en el que el invitado de El Hormiguero está involucrado. «¿No crees que está pidiendo a gritos el mercado los huevos de Bertín Osborne?», ha preguntado Pablo Motos ante las risas del plató, pero lo cierto es que se trata de un nuevo negocio que está en fase de preparación.

«Hay un proveedor de huevos camperos en Soria, y he estado con él, y vamos a sacar los huevos de Bertín», ha afirmado. Se trata de un nuevo producto alimentario que se suma a las regañás o el aceite de oliva que ya cuentan con su cara como reclamo en las estanterías de los supermercados.