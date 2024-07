‘El show de Bertín’ luchará contra el fútbol con una invitada que es famosa desde niña

Este viernes 5 de julio estará marcado en el mundo de la televisión por los cuartos de final de la Eurocopa, pero eso no impedirá que El show de Bertín emita un nuevo programa. Mientras el resto de cadenas dan por perdida la noche, Canal Sur luchará con una invitada muy conocida por todos para mantener su audiencia.

El gran teatro en el que Bertín Osborne graba su programa abre sus puertas para recibir a una de las cantantes que ha marcado a millones de personas durante su carrera. Después de haber sido madre hace solo unos meses, ha decidido seguir con su carrera para no dejar escapar este verano.

La cantante Melody saltó a la fama con tan solo 10 años gracias a canciones como El baile del gorila, que resultó ser un éxito en España, pero también en medio mundo. Con el paso de los años su carrera fue decayendo y se ha tomado varios descansos, pero en este tiempo ha tenido oportunidad de publicar más de 40 canciones y seis álbumes de estudio, algo al alcance de muy pocos artistas que comienzan siendo solo unos niños.

En los últimos años ha participado en programas como Tu cara me suena y Levántate: All Stars, además de intentar representar a España en Eurovisión, aunque no lo ha conseguido, por el momento. Durante los últimos años sus canciones no han conseguido el mismo éxito que logró cuando siendo niña, pero en 2023 Mujer loba se convirtió en una de las canciones del verano gracias a que se trata de un tema perfecto para las discotecas.

El show de Bertín recibe a la cantante solo unos meses después de ser madre, ya que el pasado mes de febrero al adelantarse algunas semanas el parto. Este ha sido uno de los pocos momentos en los que ha querido hablar de su vida privada, ya que normalmente trata de mantenerla alejada de los focos.

El padre de su pequeño es Ignacio Batallán, un atractivo argentino que trabaja como preparador físico. Fue en el trabajo donde se conocieron, siendo en el año 2021 cuando ella contrató sus servicios para ponerse en forma, pero lo que seguro que no esperaba es que encontrase el amor. Además de trabajar en nuestro país, ha sido preparador físico de la selección de basket de Costa de Marfil.

El programa también hará un repaso con Miguel Ángel Rodríguez El Sevilla de su carrera musical, sus experiencias en los escenarios en solitario y con su grupo, los míticos Mojinos Escocíos.

Todo esto y mucho más, será lo que los espectadores de Canal Sur puedan ver a partir de las 22:30 h. en una noche en la que el fútbol ha provocado que Tu cara me suena cancele su semifinal y que De viernes apueste por un invitado menos conocido para esta noche.