‘Servir y proteger’, capítulo 1282: Ágata se niega a creer que la están estafando

Servir y proteger, durante los últimos años, se ha convertido en una de las series diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y una semana más, la ficción estrella de las tardes de La 1 de TVE vuelve a la pantalla de todos los espectadores para volver a dejar a todos enganchados con su trama.

De esta forma, La 1 de Televisión Española sigue amenizando las tardes con su tanda diaria de nuevos episodios del cuerpo de policía más famoso de Distrito Sur, sumando ya casi de 1.300 episodios a la lista, una cifra que confirma el éxito de la serie, y su éxito continúa.

Este viernes llega el último episodio de la semana. Un episodio cargado de emoción, donde Ágata tendrá un gran protagonismo, debido a que la mujer sigue negándose a creer que la han estafado, a pesar de todas las pruebas que hay.

Y hoy en “Amistades por la que nadie daba un duro”: ¡Antonio y Matías! 😂 Pero oye, ¡y que dure! Que ser nuevo en una ciudad es muy duro y encontrarte con alguien como Claudia y Antonio es muy reconfortante. ☺️ @robertoactor @unaxugalde #ServiryProteger pic.twitter.com/n6S1yGmEzF — Servir y Proteger (@SyP_tve) August 25, 2022

Inés y Carlos se han puesto manos a la obra para trabajar en el caso de Ágata. Una investigación donde descubren testimonios contra el Maestro Binoke, quien le está pidiendo dinero a la mujer a cambio de quitarle el mal de ojo. A pesar de las evidencias encontradas, Ágata se niega a creer que la están estafando.

Por otro lado, Gael recurre a Isidro para neutralizar a Kiko, quien sigue presionando a Cata para que pase droga en la cárcel. Pero, Gael le pide a su hija que no comete ese grave error y no acepte el chantaje de su ex novio. ¿Le hará caso?, ¡No te pierdas ningún capítulo de Amar es para siempre para descubrirlo!.