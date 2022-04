No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1201 donde, entre otras cuestiones, somos partícipes de cómo Sheila no ha dudado un solo segundo en animar a Marcos a que perdone a su padre, el ex comisario Emilio Bremón.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1202 de ‘Servir y proteger’. Así pues, somos partícipes de cómo el caso Argos continúa ocupando gran parte del trabajo que hay en la comisaría de Distrito Sur. Y siendo honestos, no es para menos. Es algo que realmente les está quitando el sueño.

Los avances en la investigación, debido a las declaraciones de Eider, han sido un durísimo golpe para el temido hacker. Por ese mismo motivo respondió de una manera tan sumamente radical como es el intento de asesinato de alguien tan querido en la comisaría como es el propio Emilio Bremón.

Se nos para el corazón al ver a Marcos roto por el dolor. Ahora siente rabia, pena, miedo, soledad, dolor… El pobre, está madurando a golpes… #ServiryProteger pic.twitter.com/inHeH9hWQd — Servir y Proteger (@SyP_tve) April 28, 2022

A pesar de todo, el hacker tiene otra sorpresa preparada que podría llegar a ser incluso más peligrosa. Algo que ha descubierto Iker Lemos. El agente ha sabido que Argos logró hacerse con la lista de agentes infiltrados del CNI. Al mismo tiempo, después de la denuncia que se ha recibido en la comisaría, todos llegan a una conclusión.

¿En qué consiste? En que Fernando Quintero podría haber huido como consecuencia de sus deudas. Lo cierto es que a Claudia Miralles no le termina de convencer esa idea, ya que cree firmemente que hay algo más. Sheila, por su parte, ha tenido un nuevo encuentro con su padre biológico mientras que Hanna ha recibido una propuesta para hablar sobre su pasado. ¿Aceptará? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.