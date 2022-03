No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 30 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 1182 donde vimos que Martina ha intentado que Víctor Salas esté a su lado.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1183 de ‘Servir y proteger’. De esta manera tan concreta, fuimos partícipes de cómo Fernando Quintero, pese a los esfuerzos de Víctor de hacerle creer lo contrario, está convencido de que hay alguien detrás de Osman.

Salas intenta evitar que su jefa descubra la verdad, puesto que eso condenaría a Martina para siempre. ¡Pero también a él! Ya que está al tanto de todo lo que ha sucedido y no se lo ha hecho saber aún. Lo cierto es que la presión del dueño de la joyería de Distrito Sur va en aumento, por lo que la cuenta atrás ha comenzado.

Víctor es un hombre de acción y siempre lo tiene todo bajo control. Pero esta situación se le ha ido de las manos. ¿El amor entre Víctor y Martina aguantará esta prueba tan dura? @raquelmerono @Emmanuelesparza #ServiryProteger pic.twitter.com/vGjKQHvs6p — Servir y Proteger (@SyP_tve) March 30, 2022

La policía de Distrito Sur, finalmente y gracias a la colaboración del CNI, ha descubierto para quién estaba trabajando Isaías. Estamos hablando, cómo no, de Argos. El espía tenía como labor preparar una lista con todos y cada uno de los agentes que estaban infiltrados. ¿El destinatario? El hacker más temido del momento.

Después de descubrir esta información, por primera vez, la policía se pone por delante en la caza de Argos. Estamos ante una oportunidad que no van a dejar escapar. La complicidad entre Andrea Vega y Rubén sigue aumentando por momentos, hasta tal punto que terminan pasando la noche juntos. Lidia y Néstor han descubierto que Mirza es quien ayudó a la víctima de la agresión homófoba. A pesar de todo, no dan con su paradero. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.