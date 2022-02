No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las series diarias que más éxito está cosechando, año tras año, en nuestro país. El pasado miércoles 9 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1148 donde vimos cómo Hugo Villalobos da el paso definitivo para poder vengarse de Fernando Quintero.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1149 de ‘Servir y proteger’. De esta manera tan concreta, somos partícipes de cómo Carlos y Yolanda continúan inmersos en el caso de la Goma 2. Los policías de Distrito Sur, cuando menos lo esperan, descubren el verdadero motivo por el que el empresario tomó la decisión de colaborar con el hacker.

Por si fuera poco, vemos cómo el embarazo de Ariel está cada vez más avanzado. Tanto es así que, de un momento a otro, la chica se ha puesto de parto en la Parra. Afortunadamente, Antonio está cerca por lo que no duda en asistirla para dar la bienvenida, de la mejor manera posible, a ese bebé.

Antonio (@robertoactor) le ha mostrado a Ariel una foto de su hijo y ha podido escuchar los latidos de su corazón…y nos ha emocionado y mucho…#ServiryProteger pic.twitter.com/HArO5K7i20 — Servir y Proteger (@SyP_tve) February 9, 2022

Hugo Villalobos continúa reteniendo a Fernando Quintero con una intención muy clara: torturarlo hasta acabar con su vida. El mafioso está dispuesto a todo para completar su venganza contra el que fuera dueño del Moonlight pero ¿lo conseguirá? ¿O será Fernando Quintero el que consiga librarse de su gran enemigo?

Carlos, tras todo lo que ha sucedido en los últimos días, no ha dudado un solo segundo en recapacitar debido a su actitud. Por ese mismo motivo, termina pidiéndole a Iván que no se marche del piso. Afortunadamente, la reconciliación es un hecho. Luna, por su parte, continúa sin encontrar una casa en Distrito Sur por lo que, en el momento en el que se enteran de este hecho, Yolanda y Lidia le ofrecen compartir casa con ellas. ¿Aceptará? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.