‘Servir y proteger’, poco a poco, se ha convertido en una de las ficciones diarias con más éxito de los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos disfrutado de capítulo 1083 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo María consiguió lo que parecía imposible: hackear el ordenador de Iván.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 1084 de ‘Servir y proteger’. Somos partícipes de cómo Eduardo continúa presionando a Vega mientras que Fernando Quintero ordena a Víctor Salas que encuentre el punto débil de la inspectora. La mano derecha del empresario no tarda en encontrarlo.

Y es que Víctor Salas ha sido testigo directo de un encontronazo entre Vega y Eduardo. A tal punto llega la cuestión que ella no tarda en sacar su pistola para amenazarle. ¿Qué es lo que oculta la inspectora jefe de Distrito Sur como para llegar a esos extremos? Definitivamente ha encontrado un hilo del que tirar.

Miriam (@ErikaBleda), bonita…no podemos odiarte (pero con cariño) un poquito. Porque se te está dando genial lo de jugar a dos bandas…pero que muy bien. Y Carlos (@jimmycastro__) está tan contento con las ideas que está teniendo Miriam de su novela…#ServiryProteger pic.twitter.com/6LiezR95ro — Servir y Proteger (@SyP_tve) November 5, 2021

Fernando Quintero y Víctor Salas, tras lo ocurrido, no han dudado un solo segundo en ponerse en contacto con Eduardo. Su fin es sacarle toda la información posible sobre Vega para encontrar ese punto débil que tantísimo necesitan en estos momentos. Son conscientes de que hay uno y van a dar con él lo antes posible.

Iván, mientras tanto, continúa trabajando sobre el famoso vídeo del parking. La ingeniosa aplicación finaliza su arduo análisis, por lo que el jefe de la UIT no tarda en descubrir quién es la persona que acabó con la vida de Alfonso Abad. Es alguien muy cercano. Lo cierto es que no tiene tiempo para hacérselo saber a alguno de sus compañeros, ya que recibe un disparo por parte de María. ¿Habrá logrado acabar con su vida? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.