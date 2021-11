‘Servir y proteger’ se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito está generando. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a esta serie diaria que tantísimas alegrías continúa dando a La 1 de Televisión Española.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 1082 de ‘Servir y proteger’ donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Miriam cada vez estaba más cerca de conseguir su objetivo. Iván ni tan siquiera imagina que esa joven inocente que acudió a comisaría a poner una denuncia tenía un fondo tan oscuro y malvado.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1083 de ‘Servir y proteger’. Vega y Durán, con la información que les ha dado Jota, no dudan un solo segundo en seguir a Fernando Quintero. Tienen serias sospechas de que se va a encontrar con su proveedor de armas. ¡Pero están cayendo en una trampa!

¿perdona, perdona? ¿PERDONA? MIRIAM (@ErikaBleda) hablando con ARGOS por teléfono. ESTO ES MUY MUY FUERTE #ServiryProteger pic.twitter.com/6GyRYUxGzi — Servir y Proteger (@SyP_tve) November 4, 2021

Iván, mientras tanto, sigue sin tener ningún tipo de sospecha sobre Miriam. La joven, por su parte, trata por todos los medios de boicotear el trabajo del jefe de la UIT en cuanto a la investigación sobre Argos se refiere. Está absolutamente dispuesta a todo por conseguirlo, ¡y parece que así va a ser!

Martina, por su parte, no duda un solo segundo en aclarar a Rubén unas cuantas cosas. Entre ellas que el hecho de haberse acostado no cambia absolutamente nada entre ellos. Todas las esperanzas que tenía el dueño de la inmobiliaria de Distrito Sur han desaparecido de manera absolutamente radical.

María, ante la actitud que está teniendo Néstor Cepeda con Fernando Quintero, cree firmemente que lo mejor para ambos es no tener ningún tipo de secretos. Por ese mismo motivo, no tarda en confesar al inspector de policía que se ha acostado con el que fuera dueño del Moonlight.