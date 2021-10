‘Servir y proteger’ se ha convertido, poco a poco y con el paso de las temporadas, en una de las ficciones diarias que más nos sorprende tarde tras tarde. El pasado jueves 7 de octubre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1064 donde, entre otras cosas, vimos cómo Claudia Miralles hacía una petición a Fernando Quintero.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 1065 de ‘Servir y proteger’. Somos partícipes, por tanto, de cómo la investigación sobre la extraña muerte del marido de Yolanda continúa su curso. Por el momento solo cuentan con una implicación: la de Alfonso Abad, el que era su socio.

Carlos e Iván, al encontrarse en un callejón sin salida, deciden volver a interrogarlo. Es entonces cuando Alfonso Abad no tarda en atacar a Santiago de haber realizado un supuesto espionaje industrial. Yolanda, como era de esperar, no pudo reprimirse al atacar, fuertemente, al que fuera socio de su marido.

Claudia Miralles, por su parte, no está para nada dispuesta que tanto Julio como su hija Olga acepten el dinero de Fernando Quintero. Por lo tanto, decide hablar con el hijo del que fuera el dueño del Moonlight. Un tiempo más tarde, Julio no duda un solo segundo en enfrentarse a su padre al descubrir, de primera mano, que la policía le está investigando por tráfico de armas.

Y no solo eso, sino que también sospechan de su implicación en diversas muertes. Una de ellas, cómo no, la de Vlado Khan. Lejos de que todo quede ahí, justo cuando la relación entre Beatriz y Jota comenzaba a marchar sobre ruedas, Vega ha hecho una propuesta al joven. ¿En qué consiste? En que investigue a la dueña del Moonlight. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.