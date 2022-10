Selena Gomez estrena el trailer de su documental ‘My Mind & Me’

Selena Gómez ha escogido el 10 de octubre día Mundial de la salud mental como fecha para estrenar el tráiler de su nuevo documental My Mind & Me.

Selena Gómez desde muy joven ha sabido muy bien lo que es luchar para tener una buena salud mental y por seguir estando bien en su día a día. Pues desde que alcanzó la fama siendo tan pequeña ha tenido que acudir a terapia para poder sobrellevar a cabo la situación.

Su próximo trabajo verá la luz el 4 de noviembre, el documental tratará de su vida y de como hace seis años comenzó a convivir con una fuerte ansiedad y depresión que no la dejaban avanzar y que por fin ha conseguido superar. Gracias a mucha ayuda tanto psicológica como familiar.

Every breath, a breakthrough. In honor of #WorldMentalHealthDay I wanted to share the trailer for my documentary Selena Gomez: My Mind & Me. November 4 on @AppleTVPlus https://t.co/h8bkDd9mmV pic.twitter.com/2D4HixbCjL

— Selena Gomez (@selenagomez) October 10, 2022