Selena Gomez se ha convertido en una de las celebrities más concienciadas en visibilizar la importancia de la salud mental. La artista no solo ha creado una plataforma de ayuda, además participa activamente en diferentes charlas, la más reciente en el Foro de Defensa de la Salud Mental en la Casa Blanca.

Se trata de un foro que lucha para poner en valor el autocuidado. Selena Gomez, que recibe tratamiento psicológico desde hace años, no dudó en participar. Lo hacía para hablar una vez más de un tema de tanta importancia sin tapujos.

Cabe recordar que la artista estadounidense reveló que, hace años fue diagnosticada de ansiedad y trastorno bipolar. Desde entonces, lucha por visibilizar la importancia de la salud mental, para ayudar a todo aquel que pueda estar «luchando» una batalla consigo mismo.

Mental health is health.

Thank you @Surgeon_General, @selenagomez, @AmbRice46, @MTV, @HHS and all the courageous young leaders for sharing your mental health journeys with us today at the White House.

Your voices light the way for others. pic.twitter.com/GFRo4LabEi

— Jill Biden (@FLOTUS) May 18, 2022