Este jueves Telecinco regresó con una nueva gala de ‘Secret Story’. Una noche más, tanto Jorge Javier Vázquez como todos los presentes en el plató, así como los espectadores desde sus casas, fueron testigos de la tensión que reina en la casa de los secretos.

Una tensión que se ha visto avivada tras la expulsión disciplinaria de Sofía Cristo, después de haber agredido a su compañero Miguel Frigenti. Un hecho que la organización del programa no estaba dispuesta a pasar por alto, y por la que la hija de Bárbara Rey fue expulsada.

Tras su expulsión, los dos bandos de la casa se han visto aún más diferenciados, y la tensión que se vive dentro de la casa de ‘Secret Story’ es insufrible. Aunque desde este jueves, uno de los dos bandos se ha visto reducido, después de la expulsión de Miguel Frigenti.

Así ha sido la expulsión de Miguel Frigenti de La Casa de los Secretos. ¿Qué pensáis? 🔁 ¡Es genial!

❤️ Qué mal#SecretGala3 pic.twitter.com/lZmOhE6Xk6 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) September 30, 2021

Durante la gala, Jorge Javier Vázquez anunció que los porcentajes estaban muy igualados. Algo que hizo que los concursantes se pusieran muy nerviosos. Finalmente, la audiencia decidió que el concursante que debía abandonar la casa fuera Miguel Frigenti.

De esta forma, Frigenti terminó su paso por el concurso, tan breve como intenso, después de haber protagonizado varios enfrentamientos con sus compañeros y uno de ellos, el enfrentamiento con Sofía Cristo, terminó con expulsión incluida.

Para Miguel Frigenti participar en un reality era un sueño, y le gustaría poder haber estado más tiempo dentro de la casa. «Mi salida se debe más a lo que ocurrió el martes más que a mis actos. Si no no estaría aquí», aseguró el concursante.

Miguel se ha reencontrado con su novio Nuha. ¿Os ha emocionado? #SecretGala3 pic.twitter.com/pWXluAVW5F — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) September 30, 2021

«Salgo de aquí más seguro de mí mismo, necesitaba vivir esto como agua de mayo. He sido muy feliz, no he hecho nada con mala intención ni para hacer daño. Tenía la necesidad de que la gente me conociera y espero que haya quien haya disfrutado», expresó el concursante tras conocerse su expulsión.

Por otra parte, en esta ocasión no se conoció el secreto que llevaba guardando desde que entró en la casa de ‘Secret Story’, así como tampoco se hizo público el secreto de Sofía Cristo, lo que podría tratarse de una nueva estrategia del programa. Sin duda, el nuevo reality de Telecinco no deja de sorprender a los espectadores.