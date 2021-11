Una semana más las nominaciones han llegado a ‘Secret Story’ en una gala que contó con la expulsión de Adara Molinero, quien se enfrentó en el televoto a los ‘Gemeliers’. Una expulsión donde las emociones han estado a flor de piel y que posteriormente trajo consigo el reparto de puntos para los nominados de la semana.

Primeramente, los concursantes de «la casa de los secretos» se han enfrentado al juego de la inmunidad, en el cual Luca Onestini ha salido victorioso. Con esto, el italiano ha conseguido la inmunidad, librándose de las votaciones de sus compañeros y permaneciendo una semana más en el concurso.

De esta forma se convirtió Luca en el ganador de la Inmunidad #SecretGala8 pic.twitter.com/LyMSbkm9Bv — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 5, 2021

Tras ello, los concursantes procedieron a dar sus nominaciones de la semana, un momento que no ha tenido desperdicio. Luca Onestini ha dado el pistoletazo de salida y ha comenzado dando un punto, por descarte, a Cynthia, dos puntos a Julen y tres puntos a Sandra. Luego llegó el turno de Julen, que le dio un punto a Isabel Rábago, dos puntos a Cristina «porque me gusta la gente humilde y ella no lo es», y tres puntos a Cynthia «porque me parece una mosca cojonera que lo que hace es calentar a las personas que tiene alrededor».

Tras ellos llegó Isabel Rábago que nominó con un punto a Luis Rollán por tirarle de la coleta en el parto, con dos puntos a Sandra y tres puntos a Julen. Por su parte, Sandra Pica nominó con un punto a los ‘Gemeliers’, con dos puntos a Cristina y con tres puntos a Cynthia. Pero, la noche continuó y tras la extentadora de ‘La isla de las tentaciones’ llegó el turno de Cynthia.