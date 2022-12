Sebastián Yatra estrena el videoclip de ‘Básicamente’, grabado hace un año

Sebastián Yatra ha lanzado por sorpresa el video de Básicamente, el tema con el que abre su disco Dharma+. Un videoclip que ha estado a punto de nunca ver la luz pero que el colombiano se ha decidido por fin a sacar.

Un tema que tiene una estructura especial y una métrica algo diferente a lo usual. Contiene dos estribillos como cualquier otra canción, pero el resto del tiempo son simplemente frases que incluso podrían ser una poesía. También al contrario de lo que ocurre en otras melodías, en esta las estrofas son más rápidas que los estribillos, en los que Sebastián Yatra echa el freno al cantar.

Hace un año exacto grabé el video de #Básicamnete y no había decidido sacarlo hasta ahora. Es emocionante verme y sentirme como una persona muy diferente internamente a la que ven ahí. Definitivamente más feliz, más presente, más agradecido 🌔🪐🌊 MAÑANA 4pm Est pic.twitter.com/KrrNh9jDCA — Sebastian Yatra (@SebastianYatra) December 5, 2022

Básicamente es una balada bastante poética sobre corazones rotos. En ella utiliza la metáfora de la luna, el sol y los planetas para explicar la historia detrás de una relación. Él es la luna, la chica el planeta y el sol sería una tercera persona. El planeta ha hecho olvidar a la luna que lo conseguía hacer brillar y ahora la luna lo ha dejado y va en busca de otra luz (el sol).

No hay motivo alguno por el que Sebastián Yatra no había sacado antes el videoclip, simplemente había decidido no hacerlo. Ahora puesto en retrospectiva, le sirve para ver a la persona que era en ese momento y los cambios que ha hecho hasta llegar a hoy en día. El vídeo está dirigido por él mismo y parece que le hayan puesto un filtro sepia (gracias al atardecer) y otro de granulado. En él simplemente aparece el cantante en la playa junte a la orilla liberando crías de tortuga, luego en el agua y finalmente cuando se hace de noche aparece cantante frente a una hoguera.

Un año después los fans pueden disfrutar por fin del videoclip oficial de Básicamente. La canción se puede escuchar en todas las plataformas digitales como parte del disco Dharma+.