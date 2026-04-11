Santiago Segura confiesa que pudo hacer ‘Torrente’ en Hollywood: «La culpa fue de Oliver Stone»

Santiago Segura es el rey Midas de nuestra taquilla, pero lo que pocos saben es que estuvo a punto de conquistar Hollywood con su personaje más casposo. El director ha desvelado el surrealista motivo por el que Torrente no tuvo un remake americano y, aunque parezca broma, el ‘culpable’ tiene tres premios Oscar: Oliver Stone. Tal y como ha explicado en una entrevista reciente, antes de que Torrente presidente triunfara en cines, pudo saltar al otro lado del océano Atlántico.

Aunque pueda parecer que el fenómeno de Torrente no se entendería fuera de España, lo cierto es que el policía casposo estuvo muy cerca de tener su versión americana. El director Oliver Stone ha forjado amistad con el madrileño, que recordemos que es gran amigo de Guillermo del Toro y que incluso ha tenido algunas apariciones en cine de Hollywood como su cameo en Blade. Aunque pueda sonar a broma, Stone conoce la saga y ha visto todas las entregas desde que se estrenó en el año 1998.

Cameos míticos de Santiago Segura en Hollywood:

‘Blade’

‘Hellboy’

‘Pacific Rim’

Lejos de no entenderla, el director se ha ido interesando por ella desde entonces, tanto que incluso hizo un cameo en Torrente 3: El protector. En concreto, el americano medió en una pelea entre varios futbolistas. Al ya conocer al propio Santiago y a la saga, fue en el año 2010 cuando todo comenzó a moverse y se habló de hacer una adaptación en Estados Unidos.

«La culpa fue de Oliver Stone, que se puso cachondo y me puso cachondo a mí cuando vio Torrente 2 en Los Ángeles dijo: ‘Es la película más desagradable que he visto en mi vida. Quiero hacer el remake en Estados Unidos’», aseguró Santiago Segura.

¿Jack Nicholson como Torrente? La propuesta que dejó en ‘shock’ a Santiago Segura

El madrileño aseguraba que el director le empezó «a comer la cabeza» durante una reunión, dándole incluso detalles e ideas. «Me decía: ‘¿Qué te parecería Jack Nicholson para hacer de…?’», un momento que ni el propio Santiago se terminaba de creer que le estuviese pasando. «Digo: ‘¿Cómo? Me está diciendo Oliver Stone que qué me parecería Jack Nicholson’. Yo flipaba», así lo confesaba en una entrevista concedida a la revista Fotogramas. Lo cierto es que, aunque se llegaron a vender los derechos de la saga y se habló de posibles guiones y actores, nunca llegó a nada.

Aunque Stone pensó en Nicholson, años más tarde fue Sacha Baron Cohen (recordado por Borat) quien estuvo a punto de enfundarse la camisa grasienta para simular la enorme barriga del personaje, aunque todo quedó, como ya hemos dicho, en nada.

El cheque que recibió por «no hacer nada»

En la citada entrevista, el director de cine que ha conseguido levantar la taquilla del cine español también aseguraba que hubo una opción de que se hiciese una versión francesa: «Estuvo también a un tris de hacerlo Depardieu».

«Al final no salió ninguno de esos proyectos, pero me ilusionaron mucho y me dieron un dinero, porque me compraban la posibilidad, como que tienes un año para comprar los derechos, o sea, una especie de preacuerdo», explicaba Segura.

Hay que explicar que esto es algo habitual en la industria del cine y de la televisión, puesto que los derechos de programas y películas se han de pagar por adelantado, aunque no terminen de salir adelante.

¿Os imagináis a Jack Nicholson gritando: ‘¿Nos hacemos unas pajillas?’ en pleno Beverly Hills? Lo cierto es que parece imposible, pero estuvo cerca de que esa mítica frase de Torrente se tuviera que traducir al inglés para que un actor la dijese en pantalla.