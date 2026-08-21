Sandra Bullock habla de la muerte de su pareja Bryan Randall tras su «diagnóstico traumático»

Hace tres años, conocimos la triste noticia de la muerte del fotógrafo Bryan Randall, pareja de Sandra Bullock, a los 57 años como consecuencia de la enfermedad que padecía, que era esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Una pérdida que, como era de esperar, dejó a la actriz profundamente devastada, hasta tal punto que tomó la firme decisión de tomarse un descanso profesional para tratar de centrarse en su bienestar, tanto físico como mental. A pesar de haber intentado rehacer su vida, lo cierto es que a Sandra Bullock le resulta inevitable rememorar ese dolor sufrido. Un duro episodio de su vida del que ha querido hablar, con sinceridad, en el pódcast SmartLess.

Entre otras tantas cuestiones, la estrella de Hollywood no tuvo reparos a la hora de calificar la enfermedad de Bryan Randall como un «diagnóstico traumático». Es por eso que para ella no resulta fácil hablar abiertamente de la situación, especialmente cuando tuvo que mantener en secreto esta situación, y hacerlo hasta el final. «No me permitieron hablar de ello. Esa fue la petición y lo intenté. La respeté». Aunque entendió la decisión de su pareja de llevar esta durísima enfermedad en la más estricta intimidad, la intérprete aseguró que se sintió “aislada” al verse obligada a soportar un «enorme peso» en completa soledad. Una situación que no hizo más que agravarse durante la pandemia, que hizo que la gestión de esa dura situación se complicase notablemente.

Lejos de que todo quede ahí, durante su paso por el mencionado pódcast, Sandra Bullock ha querido sincerarse especialmente por el complejo proceso de duelo al que tuvo que hacer frente. Algo que comenzó incluso antes de la muerte del fotógrafo. «Empecé a llorar la muerte de Bryan cuatro años antes de que falleciera», confesó. Todo ello mientras aseguró que su pareja estuvo enferma prácticamente «durante la mitad de nuestra relación».

La dura enfermedad de Bryan Randall y el impacto en los hijos de ambos

En esta entrevista, Sandra Bullock recordó que, durante este noviazgo, los dos se hicieron cargo de Louis y Laila, los hijos de la actriz, así como de Skylar, la hija del fotógrafo, fruto de una anterior relación. Por lo tanto, el proceso fue mucho más complicado de sobrellevar, y más si se lleva en secreto.

«La persona que yo amaba se fue mucho antes de que se fuera el cuerpo», continuó explicando. Y añadió: «Creo que no lo superé hasta después de su fallecimiento, porque estás como en una cinta de correr (…) Tienes que planificar en silencio. Y se me da muy bien planificar cuando hay una enfermedad», explicó, recordando que su padre había sufrido una serie de accidentes y que su madre tuvo cáncer.

Ante este escenario, la estrella de Hollywood intentó explicar en este pódcast cómo se sentía: «No me da miedo, no la enfermedad en sí, eso no me da miedo. Puedo afrontar y lidiar con casi cualquier cosa. Pero tenía dos hijos pequeños que estaban pasando por ello, sobre todo una niña pequeña que veía a Randall como una figura paterna».