Sandra Barneda, en shock tras descubrir la gran bomba de ‘La isla de las tentaciones 7’: «Pero, ¿y eso?»

Anoche tuvo lugar el penúltimo capítulo de La isla de las tentaciones 7 en el que pudimos conocer la situación actual de Alba Casillas y Roberto, Andrea y Álvaro, Mariona y Adrián, Borja y Ana y Ruth y Nico. Además se desveló una gran sorpresa que dejó a Sandra Barneda con la boca abierta. Aunque ya corrían rumores acerca de esto, anoche se confirmó públicamente en el reencuentro.

Borja fue el primero de la pareja en reencontrarse con la presentadora para hablar de su punto de vista de la experiencia: «Se nos empezó a ir de las manos más de lo que pensaba. Con los juegos se me fue bastante y ella me decepcionó un poco al ver que se dejaba llevar así con Napoli». Tras contarle cómo vivió el reality, Sandra Barneda dio paso a Ana, que apareció luciendo su embarazo. «Pero ¿y eso? No es ‘fake’, ¿no?», exclamó Barneda al ver a Ana.

Y es que la valenciana estaba embarazada de muchos meses, algo que sorprendió a la presentadora, ya que hacía 8 meses de que la experiencia en el programa se había terminado. «De siete meses y medio. Yo creo que fue el día siguiente de salir de allí o esa misma noche», contestó la joven cuando le preguntaba de cuánto tiempo estaba. Además, contó que ya conocían el sexo del bebé y que ya tenía nombre. Contaron que se trataba de un niño y que habían decidido llamarle Luca. «Nombre italiano, ¿un homenaje a Napoli?», bromeaba Sandra Barneda al enterarse que había sido Borja quien lo había elegido.

Después de la emisión del programa, los padres primerizos pudieron hacerlo público también a través de las redes sociales, donde subieron una publicación conjunta anunciando la llegada de su primer hijo, Luca, con una foto en la que podemos ver a Ana luciendo barriga. La foto está acompañada de un texto que reza: «Y la vida decidió premiarnos contigo, Luca».

El presente de Ana y Borja

En este reencuentro, los valencianos han confesado estar más enamorados que nunca y aseguran que La isla de las tentaciones 7 les «ha reforzado». Ana ha contado que la experiencia le hizo ganar más seguridad respecto a su pareja: «Siempre he tenido algo de inseguridad hacia él y me hizo estar algo más segura».

Sandra Barneda se mostró muy contenta de escuchar que la pareja se encuentra en su mejor momento: «La isla os ha multiplicado que es lo más bonito, vuestro bebé va a tener unos padres maravillosos, que le habléis mucho del amor y de lo que significa. Gracias». Ana y Borja abandonaban el reencuentro de La isla de las tentaciones 7 de nuevo de la mano, preparados para dar la bienvenida a su primer hijo.