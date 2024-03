Alba Casillas desvela qué ocurrió con Rober tras abandonar ‘La isla de las tentaciones’ en un tiempo récord

El pasado miércoles 20 de marzo, la audiencia de La isla de las tentaciones 7 pudo disfrutar de una de las entregas más esperadas, aquella en la que podemos ver qué ha ocurrido con las parejas ocho meses después de decir adiós a República Dominicana. La primera en reencontrarse con Sandra Barneda fue Alba Casillas.

La influencer no dudó un solo segundo en adentrarse en esta aventura junto a Rober, el que era su pareja por aquel entonces. Aunque aparentemente los dos llegaron a La isla de las tentaciones 7 con muchísima ilusión, todo se truncó tan solo un par de días después de que el reality comenzase. Y todo porque que Rober se veía incapaz de continuar. De hecho, fue él quien pidió abandonar.

Por lo tanto, estamos ante la participación más corta de la historia de La isla de las tentaciones, ya que tan solo duraron 48 horas. Ocho meses después, Alba Casillas ha vuelto a verse las caras. Entre otras tantas cuestiones, la influencer no dudó en tratar de explicar qué ocurrió verdaderamente en aquel momento.

«Él tenía más ganas de ir al programa que yo, aunque diga que no», comenzó diciendo la ex participante de La isla de las tentaciones 7. Acto seguido, quiso compartir cuál era su teoría sobre la contundente decisión de Rober de abandonar el reality tan solo unas horas después de comenzar a vivir la experiencia.

«Un mes sin mojar el churro no se hubiera aguantado, porque otra cosa no me explico», aseguró Alba Casillas. Sandra Barneda, por su parte, no pudo evitar quedarse tremendamente sorprendida al ser consciente de la compleja situación que hay entre esta pareja, a pesar de haberse ido de la mano de República Dominicana.

Alba, sobre su relación con Rober: «Lo dejamos a las dos semanas de salir de la isla» 🐍 #LaIsla8MesesDespués

— La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 20, 2024

«Volvimos a nuestra vida de pareja y estuvimos bien dos semanas», comenzó diciendo Alba. Y añadió: «Un día me dice que se va a un barco con un amigo. Obviamente le conozco y sé que le gusta la fiesta más que Falete. Me dijo que estaba solo y sabía que me estaba mintiendo, porque no soy tonta».

«A la mañana siguiente me puso a ver stories y, causalmente, dos chicas en el barco con él. Hice las maletas y me fui», reconoció la ex participante de La isla de las tentaciones 7. Acto seguido, según su testimonio, Rober le mandó un audio llorando pero, días más tarde, recibió un vídeo en el que se le veía liándose con otra chica. Rompió con él pero, además, confesó que Rober se había puesto en contacto con todas las tentadoras de su edición: «Entre ellas, la que le puso el collar. Eva».

Rober quiso dar su versión de los hechos, y era diferente a la de Alba Casillas

El ex participante de La isla de las tentaciones 7 decidió no acudir al programa especial. Aun así, sí que quiso grabar un vídeo para contar su versión de los hechos: «Después de la isla estuvimos juntos. Fue a los tres meses cuando mi relación se acabó supuestamente por una infidelidad, según Alba, cosa que desmiento a día de hoy».

Acto seguido, añadió: «Alba y yo no tenemos ningún tipo de contacto y la verdad es que mi relación está totalmente rota desde hace tiempo. No me voy a exponer porque es una persona que no tiene ahora sentido en mi vida». A pesar de ese testimonio, Casillas sí que confirmó que Rober se había puesto en contacto con ella y que, si a día de hoy no están juntos, es porque ella no ha querido.