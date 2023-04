Ante la gran cantidad de sucesos que estaban ocurriendo entre las parejas y sus tentadores, la dirección del programa junto a Sandra Barneda tomaba la decisión de llevar a cabo una última hoguera. Con la finalidad de que vieran todo lo que había pasado en los últimos días, y pudieran tomar mejor la decisión de abandonar La islas de las tentaciones en pareja, solos o con un nuevo amor.

Una de las hogueras que más llamó la atención fue la de Laura, quién desde el primer programa cree que la actitud de su pareja es totalmente forzada y Sandra Barneda se vio obligada a pararle los pies. La pareja se presentó al programa para ver si Laura estaba preparada a iniciar una nueva vida junto a Alejandro o no, sin embargo, ha sido ella la que no para de avanzar con Saúl, su tentador, mientras que su pareja por el momento no ha caído en la tentación.

Laura: «Vi a mi novio cariñoso con ella a otro nivel. Forzando la situación» 🍎 #Tentaciones11 | #LaIslaDeLasTentaciones11

Nada más iniciar la hoguera, Sandra Barneda le preguntaba qué esperaba ver de su pareja: “Me sorprendería que se besara con ella o que durmieran juntos, porque lo estaría haciendo por rencor”, explicaba. Desde el primer momento, Laura cree que Alejandro se ha acercado a Irene para ponerla celosa, pero nunca se ha creído que haya sido porque sienta algo por ella.

“No le gusta la chica. Intenta crear situaciones que no existen. Lo mío sí que ha sido real y le molesta mucho. Sé cómo me mira a mí y cómo la mira a ella… No sé, no tienen tema de conversación. No la mira como a mí”, comentaba emocionada. Por su parte Sandra Barneda, cansada de escuchar siempre lo mismo quiso aclarar la situación: “¿Está cohibido o está enamorado?”, preguntaba ante la sorpresa de la tentadora. Una pregunta de la que nunca obtuvo respuesta pues se quedó sin saber qué decir.