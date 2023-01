‘Sálvame’: Kiko Matamoros rompe en directo un burofax de Jorge Pérez

La noche en la que Jorge Pérez y Alba Carrillo fueron pillados en la fiesta de la productora Unicorn sigue dando mucho que hablar, y es que después de todo lo pasado el ex guardia civil anunció que iba a iniciar trámites legales contra todo aquel que hubiese intervenido o dado información sobre lo ocurrido aquella noche. Y así lo ha hecho, durante toda esta semana los colaboradores de Sálvame entre ellos María Patiño y Kiko Matamoros recibían un burofax pidiendo que se retracten de sus palabras sobre lo sucedido.

Este último nada más recibirlo ha decidido romperlo, pues él sigue creyendo que quién tiene que pedir perdón es Jorge Pérez a su mujer Alicia Peña por lo que hizo en esa fiesta y no los colaboradores de un programa que al fin y al cabo están haciendo su trabajo: “A mí estas cosas me afectan muchísimo y me ponen muy nervioso, me equivoqué, sois moralistas de todo a cero”, expresaba muy enfadado. Kiko Matamoros les ha quitado toda credibilidad a las palabras escritas en el burofax y lanzaba un mensaje amenazante: “Esto no me lo ganas a mí en un juzgado ni borracho”, expresaba el colaborador de Sálvame.

La respuesta de Matamoros y Miguel Frigenti después de que los seres de luz (Santa Alicia y San Jorge) les pidiesen rectificar 🤣🤣👏👏#YoVeoSálvame pic.twitter.com/AtqVAxV6Hw — ✵Rubbert✵ (@Rubbeert) January 3, 2023

Miguel Frigenti ha sido otra de las personas afectadas por esta advertencia, en la que le decían que sus actos podían estar penados entre seis meses y dos años de cárcel, aunque no le ha importado mucho pues se ha mantenido muy firme en su decisión: “No pienso ni pedir perdón ni me pienso retractar por hacer mi trabajo. Lo que me parece muy patético es que Jorge trabajando donde trabaja y beneficiándose de los programas de los que se beneficia, amenace a sus compañeros”, contestaba muy serio en Sálvame.

María Patiño también recibía el burofax, pero no le ha importado mucho pues piensa como Kiko Matamoros y cree que el que debería pedir perdón es él por el daño que ha hecho a las personas implicadas: “Yo pediría perdón público si veo que le falto el respeto a mi mujer, voy a seguir defendiendo que es tu marido quién tiene que hacerlo, no yo”, sentenciaba.