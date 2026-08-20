Sale a la luz la razón por la que Jesulín de Ubrique se niega a tener «otra guerra» con Belén Esteban

La guerra mediática que se ha abierto entre Juls Janeiro y Belén Esteban está dando mucho que hablar. Tanto es así que, inevitablemente, la familia de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha vuelto a situarse en el foco de la crónica social. Todo comenzó cuando la tertuliana, a modo de indirecta, calificó de «nepo baby» a la hija del torero, lo que desencadenó una sucesión de declaraciones cruzadas que ha derivado en un enfrentamiento público. Tanto es así que Juls Janeiro no tuvo reparos a la hora de calificar a Belén Esteban de ser «la sombra de Jesulín de Ubrique» y de ser un «meme televisivo». De esta forma, muchos se han posicionado a favor de una y de otra, abriendo diversos frentes, a su vez, entre ex compañeros de la de Paracuellos, como es el caso de Lydia Lozano contra Terelu Campos y Rosa Benito.

Y todo por la defensa de ambas a Jesulín de Ubrique cuando, hace años, se mostraban contrarias a la actitud del diestro con la hija de Belén Esteban. Con este escenario, son muchos los que tienen interés por conocer cómo los padres de Juls Janeiro han recibido las declaraciones de la joven y esta guerra mediática que se ha desencadenado. Así pues, Marta López y Jorge Borrajo, director de la revista SEMANA, han aportado nuevos datos al respecto en el programa El verano se mueve. La tertuliana ha reconocido que, a pesar de la repercusión de esta polémica, ni Jesulín de Ubrique ni María José Campanario estarían enfadados con su hija. «Me consta que los padres no están enfadados con ella», expresó. Todo ello mientras hizo hincapié en la situación de la odontóloga, que se encuentra fuera de España grabando un programa para TVE y tiene contacto limitado con su familia.

«Sé de buena tinta que María José Campanario, aunque esté fuera y solo pueda llamar una vez a la semana, sabe todo lo que está pasando y no está enfadada», comentó Marta López. Jorge Borrajo, por su parte, explicó que a Jesulín «no le ha gustado nada» que su hija hiciera estas declaraciones, pero ha decidido no enfrentarse a ella.

Tanto es así que no solamente no le ha dado un toque de atención ni se ha enfadado con ella, sino que «sí la va a apoyar». Según los datos que maneja, el diestro habría preferido mantener la calma para evitar que la situación derive en un nuevo enfrentamiento con Belén Esteban. «No quiere despertar a la bestia», explicó. Por lo que no quiere que estalle «otra guerra contra los Ubrique Campanario».

Lejos de que todo quede ahí, el director de la revista SEMANA ha hecho hincapié en la diferencia de posturas entre el diestro y la odontóloga. Al parecer, esta habría podido hablar con Juls Janeiro y la reacción no ha sido la misma que la de Jesús, ni mucho menos. Mientras a Jesulín le habría molestado lo ocurrido, a su mujer habría mostrado una actitud diferente. Sea como sea, ninguno de los dos ha hablado públicamente de lo sucedido, pero, según las informaciones aportadas y pese a las diferencias en su reacción, ambos están al tanto de lo sucedido y han estado junto a Juls Janeiro.