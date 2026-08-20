Terelu Campos, obligada a parar los pies al equipo de ‘De lunes a viernes’: «Me parece alucinante»

No es ningún secreto que, en los últimos días, la guerra entre Juls Janeiro y Belén Esteban está dando mucho que hablar. Hasta tal punto que, incluso, se están llegando a abrir batallas paralelas que son, cuanto menos, inesperadas. Un claro ejemplo lo encontramos en Lydia Lozano, que no tuvo reparos a la hora de criticar duramente tanto a Terelu Campos como a Rosa Benito por posicionarse del lado de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Y todo porque, después de haber compartido amistad con Belén Esteban y haber defendido su postura durante años, ahora han decidido marcar distancias. Debido a este cambio de opinión, la canaria dio su opinión, alegando que sus compañeras estaban «vengándose» de Belén Esteban por todos los conflictos que tuvieron en el pasado.

Así pues, en una de las emisiones más recientes de De lunes a viernes, los espectadores pudieron ver cómo Terelu Campos y Rosa Benito negaron que su opinión fuese una venganza contra Belén Esteban. De hecho, la hija de María Teresa Campos no dudó en ir mucho más allá: «Pienso exactamente lo mismo que pensaba hace 20 años». En cuanto a la ex mujer de Amador Mohedano, confesó que, desde que salió de Sálvame, se alejó de Belén Esteban, pero, aun así, no conoce la palabra «odio». Y añadió: «Lydia Lozano hizo un juicio de valor con el que se sobró. Si nos acusa de ser personas que se vengan de otra, puede que crea el ladrón que todos son de su condición».

Con la firme intención de comprobar si Lydia Lozano estaba en lo cierto, el equipo de De lunes a viernes no dudó un solo segundo en tirar de hemeroteca. De esta forma, rescató varias declaraciones en las que Terelu Campos y Rosa Benito apoyaban a Belén Esteban. Es más, el equipo de Telecinco dijo lo siguiente en el mencionado vídeo: «Si el viernes, Terelu y Rosa daban la cara por Juls y hasta entendían a Jesulín, hace tan solo unos años, en esta misma cadena lo criticaban sin piedad».

Todo ello mientras mostraban una serie de imágenes en las que la madre de Alejandra Rubio se mostraba muy crítica con la faceta paternal de Jesulín de Ubrique. Pero no todo queda ahí, puesto que el equipo de redactores de De lunes a viernes aprovechó la ocasión para hacer hincapié en que tanto Terelu Campos como Rosa Benito «estaban en el bando de la Esteban» en su guerra contra María José Campanario.

Aun así, «el viernes pasado no vimos ni rastro de esa empatía y defensa». Fue entonces cuando recordaron imágenes en las que Rosa Benito, entre otras cuestiones, llamaba «mala» a la mujer de Jesulín de Ubrique. Para finalizar el vídeo, el equipo del programa de Telecinco aprovechó para hacer una petición: «Un cambio de bando que solo Rosa y Terelu pueden explicarnos».

Una vez visualizado el vídeo, Terelu Campos no tuvo reparos a la hora de cargar contra el equipo de De lunes a viernes: «Me vais a perdonar, compañeros. El texto del vídeo me parece alucinante», comenzó diciendo. Y añadió: «¿Un cambio de bando? Es que vosotros ya dais por hecho que lo que dice Lydia es palabra de Dios». Todo ello mientras Rosa Benito criticó que utilizasen vídeos de hace 15 años.

Ante este comentario de la colaboradora, Bea Archidona trató de calmarla. Entre otras cuestiones, le hizo saber que el equipo del programa «no ha dicho eso». Todo ello mientras la presentadora aprovechó la ocasión para hacer frente a las excusas de Rosa Benito. ¿De qué forma? Evidenciando que, en el pasado, atacaba con dureza a Jesulín de Ubrique y, ahora, lo defiende.