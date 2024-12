‘Saber y Ganar’: ¿dónde está Biel Copons, concursante del programa de La 2?

Sorpresa para los espectadores de Saber y ganar, que han tenido que decir ‘adiós’ de forma precipitada a Biel Copons, uno de los concursantes más brillantes y más jóvenes que han pasado por el concurso de Jordi Hurtado. Desde hace semanas había vuelto al programa después de tener que marcharse de forma precipitada, aunque en su despedida aseguró que volvería a concursar más adelante, algo que ha cumplido meses después de convertirse en uno de los más recordados. Fue en 2023 cuando apareció por primera vez y consiguió en apenas unos días convertirse en Magnífico, el título que reciben los que consiguen acumular más de 7.000 euros en su marcador, algo que no es nada fácil debido a la especial dificultad de las pruebas. Ese título le sirvió para que, pese a que cayó eliminado, volviese en los especiales dedicados a los mejores concursantes de todo el año, por eso en 2024 regresó a las pantallas y se ganó el ser Supermagnífico (el más joven de la historia en hacerlo a sus 21 años), teniendo como premio regresar a los programas diarios.

El estudiante de medicina volvía al programa el pasado 28 de octubre después de meses de espera para volver a incorporarse al concurso junto a Nacho Rodríguez, otro de los míticos del espacio. Allí ha estado durante 20 programas consecutivos y todo apuntaba a que podría quedarse durante una larga temporada hasta alcanzar ser centenario y seguir batiendo récords del programa, pero no ha podido ser. El día 29 de noviembre se celebró un especial dedicado solo a Biel para conmemorar que había alcanzado los 50 programas, un número redondo, pero no ha podido seguir sumando más programas en su casillero. Pese a que todo era una fiesta, al final del especial ha querido lanzar un mensaje que nadie esperaba.

«Yo la primera vez que me fui de aquí fue con la palabra compromiso y esta vez es un compromiso con la carrera el que me impide seguir», así ha comenzado a explicar que tomaba la decisión de abandonar el programa de forma voluntaria. Pese a no haber caído eliminado, sus compromisos fuera de la televisión le impiden seguir con el ritmo de grabaciones.

«Tengo exámenes, hemos estado mirando para compatibilizarlo, pero se hace muy difícil. Estoy muy triste, la verdad, pero creo que mi compromiso con la carrera pasa por delante. Lo hemos intentado, pero no va a poder ser», de esta manera ha justificado su decisión, ante la sorpresa de Hurtado y sus compañeros.

«Ha sido el broche de oro a la que ha sido la mejor experiencia de mi vida», reconoce ante las cámaras el barcelonés que volverá a centrarse en su carrera de Medicina y aparcará el estudio para prepararse las pruebas del programa. Un emocionado Jordi Hurtado se ha querido despedir de Biel Copons dejando claro lo que opina: «¡Será, seguro, un médico fantástico! De los mejores médicos que va a tener España».

De esta manera se acaba de forma precipitada esta aventura en uno de los programas más complicados de la televisión, aunque es posible que en un tiempo retome su paso por los programas, algo que muchos otros nombres míticos de Pasapalabra o ¡Boom! ya han hecho otras veces.