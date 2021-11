‘Sábado Deluxe’ regresa un sábado más a nuestras pantallas para hacernos disfrutar de un programa verdaderamente espectacular. En las últimas entregas hemos tenido la oportunidad de ver cómo diversos personajes del mundo del corazón se abrían de par en par para dar a conocer su historia.

El pasado sábado 6 de noviembre fueron varios los rostros conocidos que dieron de qué hablar en ‘Sábado Deluxe’. Belén Rodríguez, tras el accidente por el que tuvo que ser operada de urgencia, apareció en el plató para dar su punto de vista sobre diversos asuntos. Entre ellos, la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno.

Lejos de que todo quede ahí, José Antonio Canales Rivera aceptó la oportunidad de enfrentarse al polígrafo de Conchita. El torero tenía que aclarar muchísimos asuntos que tenían una estrecha relación con su familia. El PoliDeluxe que hizo su madre semanas antes fue un punto de inflexión, así como la confesión del diestro de haber cambiado el testamento de su abuelo sin su consentimiento. Por lo tanto, tenía muchas cuestiones que aclarar.

Belén Rodríguez y Canales Rivera protagonizaron una escena de lo más tensa 💥 #policanales https://t.co/oFnyJm6KrK — Deluxe (@DeluxeSabado) November 7, 2021

Uno de los programas de ‘Sábado Deluxe’ que más sorprendió en las últimas entregas fue el de Isa Pantoja. La joven acudió a plató para responder a todas y cada una de las declaraciones que su hermano Kiko Rivera había realizado en la revista ‘Lecturas’ tras el fallecimiento de su abuela doña Ana.

Por el momento, Kiko Rivera ha preferido mantenerse en silencio para evitar seguir con la polémica. Lo que nadie esperaba es que, de un momento a otro, iba a aceptar una de las propuestas más impactantes de los últimos tiempos: ser el próximo invitado estrella de ‘Sábado Deluxe’ de este 13 de noviembre.

El DJ aterriza en el programa con muchísimos frentes abiertos, y así lo deja claro el vídeo de presentación de la entrevista. “Kiko esperaba un poco más de interés por parte de su madre”; “No necesito que venga él a juzgarme, que se juzgue él mismo” (Isa Pantoja); “Lo he llamado momentos antes de mi boda. ‘Dile a Kiko que me llame’ y no me llamó más” (Anabel Pantoja). De ahí que Kiko Rivera, en este adelanto, se muestre contundente: “El sábado, me van a escuchar, en el Deluxe”. ¡Se viene la entrevista más esperada!