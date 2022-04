ATRESplayer Premium continúa sumando nuevos títulos a su amplio catálogo de contenidos. El pasado jueves, Atresmedia presentó en Valencia ‘La Ruta’, una de las grandes apuestas de este 2022. Un proyecto en el que por primera vez en España se narrará la icónica Ruta del Bakalao a través una serie de ficción, con un elenco de actores de la talla de Álex Monner, Claudia Salas, Ricardo Gómez, Elisabet Casanovas y Guillem Barbosa.

‘La Ruta’ narrará el viaje personal y emocional de cinco amigos de El Perelló, durante los años más significativos de este movimiento, que marcó un antes y un después en España. Una historia contada cronológicamente al revés, empezando en 1993 y terminando en 1981, siendo “un viaje de la oscuridad a la luz” del movimiento.

La serie, que aún se encuentra en pleno rodaje, constará de un total de ocho episodios en los que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle, realizando un exhaustivo trabajo de de documentación, investigación y localización, para acercarse al máximo a la Valencia de los años 80 y 90.

Durante la rueda de prensa de Valencia, hasta la que se trasladó Happy FM, la directora de ficción de Atresmedia, Montse García, explicó que «desde un principio nos planteamos que «si vamos a hacer la ruta, hagamos la ruta» a todos los niveles. Eso lo teníamos muy claro, con la mayor verdad posible».

Montse García, directora de ficción de Atresmedia: «La Ruta es un proyecto fantástico y va a ser una de las mejores de series del año» pic.twitter.com/CBKyLdJeRq — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) April 22, 2022

Los protagonistas de ‘La Ruta’, sin poder contener la emoción e ilusión por este proyecto, que verá la luz a finales de este año, desvelaron algunos detalles de cómo está siendo el rodaje para ellos. Un rodaje que comenzó a principios de este 2022, y que les ha llevado a vivir la Ruta del Bakalao desde dentro.

Para Álex Monner: «está siendo la hostia rodar esto. Estamos generando familia a titulo personal y me estoy sintiendo muy a gusto, creando personajes muy complejos, con muchas capas y que espero que todo este buen rollo que hemos creado se transmita. Había mucho hype sobre la ruta y creo que lo estamos superando. Ahora solo queda terminarla por todo lo alto.

Claudia Salas quiso hacer hincapié en el cuidado y respeto con el que se está realizando todo el proceso. «Se está haciendo con un cariño y una profesionalidad increíble». afirmó la actriz. «Me di cuenta desde el primer día del buen rollo del equipo, salir de tu casa, llegar una ciudad nueva y crear una familia es una suerte. Creo que me he encontrado, estoy aprendiendo mucho y me siento una privilegiada porque es un regalo caer en un proyecto así.

Los protagonistas de @larutaserie junto con los creadores y responsables de Atresmedia TV pic.twitter.com/jesPjR3ev0 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) April 22, 2022

Ricardo Gómez, con una mezcla de «pena» y emoción por compartir con el mundo un proyecto que hasta el pasado jueves había sido privado, expresó que: «estoy muy contento y emocionado de grabar esta serie, en la que se mima tanto cada detalle. Está todo muy cuidado, y esperamos que se consiga transmitir de la misma forma».

Tan emocionada como su compañero, Elisabet Casanovas explicó que ‘La Ruta’: «es un proyecto que genera mucho respecto y mucha admiración hacia una época y una generación que provocó un cambio y una reivindicación muy fuerte. Yo me siento todavía descubriendo cosas y cada día siento que voy descubriendo mas, hay muchas ganas de contarlo bien, por todos los sectores de la serie».

Guillem Barbosa quiso destacar aparte del respeto, el «amor y la felicidad» con la que se esta haciendo la serie. «Es un proyecto de que llevaba muchos años cociéndose, y yo he tenido esa sensación de que algo nos ha unido y eso es lo que nos hace sentirnos tan queridos y cómodos desde que comenzamos el rodaje».

Àlex Monner: “Lo que hemos experimentado en @larutaserie ha superado todo el ‘hype’ que teníamos al principio” #LaRuta pic.twitter.com/u3dRzkDgRQ — larutaserie (@larutaserie) April 22, 2022

En cuanto a la forma de construir una historia hacia atrás en el tiempo, Ricardo Gómez explicó que: «hemos empezado por el final la ruta, pero por el comienzo de la serie. Es decir, hemos empezado con personajes de 30 años y ahora mimos estamos con personajes de 22 años. No teníamos toda la información de los personajes, pero si que nos dijeron en que punto de la vida estábamos y que nos había pasado para llegar a ese momento».

Sobre el gran trabajo de caracterización y maquillaje que se ha hecho, para acercarse lo máximo posible a la Valencia de los años 80, Claudia Salas destacó que: «se ha hecho un estudio sobre los colores de la época, de los tonos, que se llevaba, esta todo muy cuidado. A mi eso me ha ayudado mucho a crear el personaje».

La música es otro de los elementos de mayor importancia dentro de ‘La Ruta’. Los protagonistas han tenido la suerte de trabajar codo con codo con personas emblemáticas de la Ruta del Bakalao, así como con Djs que les han enseñado tanto a pinchar como la forma de bailar de la época.

«Conocimos a Fran Lenaers, un dj súper pionero de principios d los 80, le hemos conocido a fondo, hemos estado en su casa, nos ha enseñado a pinchar, nos ha contado todo tipo de historias. El proceso de conocerle a el ha sido increíble», explicó Alex Monner.

Ricardo Gómez recalcó la minuciosidad de la serie, con un detalle del rodaje: «Que te enseñen a bailar es algo que en muchas producciones pasaría. Pero en esta, no solamente nos están enseñando a nosotros, es que los trescientos figurantes que acuden ese día, que probablemente sean personas diferentes a las que van a acudir al día siguiente, también les enseñan. A eso nos referimos con la minuciosidad, no solo se cuida el primer plano, sino se cuidan hasta los planos del fondo.

En cuanto a si ‘La Ruta’ va a sorprender más a los nostálgicos o a las nuevas generaciones, Claudia Salas lo tiene claro: «es una serie generacional, los ruteros creo que van a ser los primeros interesados, pero aparte de nostálgicos, y de gente de nuestra edad, me alegraría mucho de adolescentes que no conocen nada de esto, acercarles a este movimiento». Y es que tal y cómo expresó José Antonio Antón: «Las buenas historias no tienen target».