Rosalía: su reflexión tras finalizar el ‘Motomami World Tour’

El Motomami World Tour ha llegado a su fin. Rosalía ha puesto fin a la gira más grande de su imparable carrera hasta la fecha. Una gira en la que la artista ha dado la vuelta al mundo, conquistando a millones de personas con su indudable talento.

Una vez terminada la gira, Rosalía ha concedido una entrevista en la que entre otras cosas, ha hablado sobre las buenas palabras que han tenido sus fans hacia ella. Una entrevista realizada con Apple Music, en la que explica que: «Estoy feliz por lo que dicen porque hemos literalmente sudado mucho».

Rosalía reconoce que «a veces me hago daño en la cara en mitad de la actuación, me corto el pelo de verdad. Realmente nos ponemos allí y damos toda la energía», con estas palabras demuestra que tanto ella como su equipo lo dan todo sobre el escenario.

En cuanto a todo el trabajo que hay detrás de la gira, Rosalía explica que: «Tenía una libreta donde escribía mucho durante dos años o así. Escribía «esto iba a pasar en el escenario». Me imaginaba esto, me imaginaba aquello. Me imagino un tipo de coreografía, unos efectos visuales… y luego fue plasmar muchas intenciones».

No obstante, la artista explica que el hecho de no parar le ha pasado factura: «Me siento muy, muy, muy mal. Pero al mismo tiempo, siento que cada noche digo: «Vale, aunque esté tan cansada, voy a poner todo mi amor». Al fin y al cabo, actuar también es generosidad… Así que siento que intento centrarme en eso y eso me da energía para seguir adelante».

Sobre su colaboración con Cardi B, señala que: «Quería hacer música con ella; ella sabe que me encanta su música, y siempre me apoya también. Así que le dije: «Esta canción está inspirada en el Mambo, está inspirada en la música dominicana».