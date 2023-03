Rosalía y Rauw Alejandro se sinceran sobre las dificultades de mezclar amor y trabajo

Rosalía y Rauw Alejandro protagonizan la portada del último número de Billboard. Los artistas continúan con la promoción de RR, su primer proyecto profesional conjunto, en el que han anunciado su compromiso a través del videoclip de Beso, una de las tres canciones incluidas en el EP.

La pareja de artistas del momento se ha sincerado en la entrevista con Billboard, donde han contado cómo ha sido trabajar juntos y en que se diferencia este proyecto de las colaboraciones que han realizado con otros artistas a lo largo de estos años.

«La gran diferencia es que estás colaborando con el amor de tu vida. Al menos, para mí», respondió Rauw Alejandro. «Es fácil abrir tu corazón porque estás con esa persona y el nivel de compromiso con la producción y las letras aumenta», añadió.

The stage is a canvas for @rosalia & @rauwalejandro’s boundless creativity. Newly engaged, they take their relationship just as seriously. ❤️

Read the cover story for Billboard’s touring issue: https://t.co/ElmNYnQidU pic.twitter.com/vEktIXTIHp

— billboard (@billboard) March 29, 2023