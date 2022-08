Rosalía continúa siendo imparable. La artista, que actualmente se encuentra inmersa en su nueva gira mundial Motomami World Tour, sigue batiendo récords y nuevos logros, entre ellos, varias nominaciones en los prestigiosos premios MTV VMAs 2022.

La artista catalana ha vuelto a arrasar y tanto el videoclip de Saoko como su colaboración con The Weeknd en La Fama le han hecho entrar directa a la lista de nominados de estos premios. Unos premios en los que competirá con artistas de la talla de Elton John, Dua Lipa, Olivia Rodrigo o Taylor Swift.

Según se ha podido conocer, Rosalía está nominada en la categoría de Mejor Edición, por el videoclip de Saoko y también en la categoría de Mejor Colaboración junto a The Weeknd, por su colaboración La Fama, siendo una de las canciones más exitosas del último año.

Cabe destacar que La Fama se trata de la primera canción totalmente en español que ha sido nominada en dicha categoría en la historia de estos prestigiosos premios. De esta forma, Rosalía continúa rompiendo récords, demostrando una vez más que su éxito no tiene límites.

De esta forma, se suma un nuevo récord en la carrera de Rosalía, que en poco más de cuatro años se ha posicionado como una de las artistas más reconocidas a nivel global. Por otra parte, los premios tendrán lugar el próximo 28 de agosto en el Prudential Center de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Mientras tanto, la artista continúa arrasando con su Motomami World Tour. Una gira que le está llevando por algunos de los recintos más emblemáticos de nuestro país, y con la que arrasará una vez con su talento en todo el mundo.

