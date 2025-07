Rosa Rodríguez sorprende a un invitado de ‘Pasapalabra’ con una promesa: «Nos vamos a tatuar»

Las emociones continúan en Pasapalabra, también en verano. El popular programa, presentado por Roberto Leal, se ha convertido en uno de los formatos más seguidos por los espectadores de Antena 3. Y es que, Manu Pascual y Rosa Rodríguez están cada vez más cerca de alzarse con el ansiado bote millonario. Un camino hacia la victoria que está dejando momentos que pasarán a la historia. De hecho, el pasado 2 de julio, los concursantes recibieron la visitada de nuevos invitados. Pero, lo diferente de esta situación fue que uno de ellos estaba de cumpleaños. Jimmy Barnatán, para ser más precisos. Por ello, en el show televisivo quisieron celebrarlo por todo lo alto.

El conocido cantante, actor y escritor sumó 44 primaveras durante su paso por Pasapalabra. Por ello, Roberto Leal y todo el equipo del formato no dudaron en felicitarlo como es debido. «Me estoy haciendo adulto de una vez por todas», comentó el invitado con humor. Asimismo, antes de despedir al cuarteto de invitados, el cual estaba compuesto por Marta Poveda, Mariano Peña y Belinda Washington, la concursante Rosa Rodríguez quiso felicitar personalmente al cumpleañero. Un gesto que pilló por sorpresa al artista y que agradeció profundamente. Y es que, la participante ha logrado ganarse el corazón de todas las celebridades que acuden al plató de Antena 3.

Antes de comenzar el Rosco, Rosa Rodríguez quiso decir unas palabras. «Quería agradecer yo también a los invitados. Decir que me voy enamorada hoy del equipo que me ha tocado», comenzó diciendo. Un pequeño guiño con el que hizo referencia a Jimmy Barnatán y a Marta Poveda. «Me lo he pasado genial. Habéis estado fantásticos», les dijo.

«Me he sentido muy arropada con vosotros, en cámara y fuera de cámaras», indicó con una sonrisa. Pero, la gallega tenía palabras de agradecimientos para los invitados en general. Por ello, tras concluir con su equipo, se dirigió a Mariano Peña y Belinda Washington, que formaban parte del equipo de Manu. «Gracias por la energía tan bonita que habéis desprendido. Tan positiva y alegre y de verano», señaló. «Muchísimas gracias a los cuatro, de verdad», concluyó.

Rosa Rodríguez revela el tatuaje que se hará si gana el bote

Ante ello, todos los presentes en el plató comenzaron a aplaudir a Rosa Rodríguez por sus bonitas palabras. Pero, lejos de dejarlo ahí, la profesora quiso puntualizar algo. «Felicidades a Jimmy, otra vez», agregó. «Es verdad. Es tú cumpleaños. Que no se nos olvide», comentó el presentador de Pasapalabra. Por su parte, el invitado le dejó una cosa clara a la concursante.

«Yo ya te digo que, si te lo llevas, nos vamos a tatuar», anunció el actor. «¿A si?», quiso saber Leal. «Es verdad, que lo dijimos», comentó Rosa. «¿Y qué os tatuáis?», quiso saber el comunicador. «Las cifras», comentó el invitado. Una respuesta con la que indicó que se tatuarían la cantidad económica que Rosa Rodríguez se embolsase como ganadora del bote de Paspalabra.