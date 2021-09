Rod Stewart ha vuelto por todo lo alto. El británico acaba de lanzar ‘One more time’, la canción con la que confirma su esperado regreso a la música y que a su vez, se convierte en el primer adelanto de su próximo álbum de estudio’, ‘The Tears of Hercules’, que verá la luz el próximo 12 de noviembre.

Antes del lanzamiento de su nuevo álbum, el artista británico ha querido sorprender a sus fans con la que será la primera de las canciones incluidas en el disco. De esta forma, presenta ‘One more time’, una canción con un videoclip lleno de ritmo y su indiscutible estilo personal.

Aunque la esperar ha sido larga, Rod Stewart promete que cuando sus fans escuchen su nuevo disco, se darán cuenta de que ha merecido la pena. Un disco en el que ha trabajado muy duro, hasta que ha obtenido el resultado que estaba buscando.

Ladies & gentlemen, exciting news!

My new album, THE TEARS OF HERCULES will be available on CD, vinyl & digitally on Nov 12th.

I’ve never said this before about any previous efforts, but I believe this is by far my best album in many a year.

Pre-order: https://t.co/d2tvBAzha4 pic.twitter.com/aftLNacmzf

— Sir Rod Stewart (@rodstewart) September 16, 2021