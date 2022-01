El pasado fin de semana, Antonio David Flores daba la cara en ‘Viva la vida’ días después de ver a Olga Moreno y Rocío Flores destrozadas en televisión. En su intervención, el exguardia civil dejaba muy claro que llevaba «tres meses» separado de la madre de su hija Lola y que tenía derecho a rehacer su vida: «Merezco ser feliz», sentenciaba.

Hoy, Rocío Flores ha reaparecido mucho más tranquila este lunes en ‘El Programa de Ana Rosa’. Aunque no ha querido arremeter contra su padre, en sus palabras ha dejado patente que no está de acuerdo en como Antonio David Flores ha hecho las cosas con respecto a su relación con Olga Moreno: «Tengo una conversación con él, pero eso no significa que vaya a defender lo indefendible, no soy un borrego de mi padre», manifestaba.

Rocío Flores habla de su relación con Marta Riesco tras salir a la luz la relación con su padre #AR17E https://t.co/hVqp2OcFpE — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 17, 2022

Rocío no ha tenido problemas en responder todas las dudas de sus compañeros y han sido sus declaraciones las que han tirado por tierra uno de los pilares a los que se ha agarrado su padre en los últimos meses.

Otra de las frases de Rocío Flores ha puesto el foco previo a la participación de Olga Moreno en ‘Supervivientes’: «Yo sé mejor que nadie cómo estaba la situación en mi casa antes de irse a ‘Supervivientes’. Son 20 años y no me sorprende. No lo veo extraño ni por un lado ni por el otro», contaba.

Con respecto a su conocimiento del romance entre su padre y Marta Riesco, la colaboradora ha explicado que días antes del Día de Reyes empezó a notar «cosas raras» y aunque en un primer momento no quiso creerse el rumor, finalmente todo cayó por su propio peso. Eso sí, no se plantea mantener una conversación con la reportera.