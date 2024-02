Rocío Carrasco y Terelu Campos recuerdan en ‘Bake off’ cuando las reconocieron en varios países

Una semana más, Bake Off: Famosos al horno regresó al prime time de La 1 de Televisión Española de la mano de una nueva entrega. En esta ocasión, Rocío Carrasco y el resto de los aspirantes tuvieron que hacer frente a los nuevos retos propuestos por los chefs. Una serie de pruebas que no dejaron indiferente a ninguna de las celebridades.

Durante la velada, uno de los temas centrales estaba relacionado con los viajes. Debido a ello, cada participante habló de sus diversas anécdotas. Ana Boyer se sinceró y recordó su viaje a Australia con sus padres. «El último día tuve apendicitis, pero fue mi viaje favorito», confesó. Fue entonces cuando la hija de Rocío Jurado quiso rememorar su viaje a Nueva York.

🍰 ¡Viaja esta noche con ‘Bake off: famosos al horno’! Nos lleva a Francia con su tarta Charlotte, a Italia para replicar los cannoli sicilianos y a la fiesta popular española favorita de cada pastelero. https://t.co/JnXtGAoom5 pic.twitter.com/918rui1x0M — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 26, 2024

«Empezó a nevar y pensé que lo tenía que vivir», explicó Rocío Carrasco. «Pensé que nadie me conocía, así que podía hacer lo que me daba la gana», aseguró. Asimismo, la concursante de Bake Off: Famosos al horno señaló que se despidió de su madre y fue a saltar bancos y correr por la nieve de la ciudad. Ajena a todo, jamás se pensó que alguien la reconocería tan lejos de España.

«De pronto escuché a una mujer y dice: ‘mira la Rociito haciendo el cabra», contó entre risas Rocío Carrasco. Una anécdota con la que Terelu Campos se sintió muy identificada. Por ello, no dudó en sumarse a la palestra y hablar de un viaje que hizo en una ocasión a Honolulu, en el mes de diciembre.

«Había como 5.000 personas y me tocó al lado una chica de Barcelona que me dijo Terelu, y yo pensé que no podía ser», dijo con humor. «Me dice ‘perdona, es que soy de Barcelona’. Le dije que entonces éramos la únicas de allí, pues de 5.000 personas me has tocado tú al lado mío y yo al lado tuyo», agregó entre risas. Unas palabras con las que intentó explicar que, ni viajando al lugar más alejado de España puede pasar desapercibida.

Terelu Campos, nueva expulsada de Bake Off: Famosos al horno

A pesar de todo, Terelu Campos no tuvo demasiada suerte durante las pruebas. En el último reto del día, los concursantes tuvieron que hacer una tarta con los sabores típicos de sus fiestas favoritas. De esta manera, los jueces dejaron claro que cada obra tendría que tener tres bizcochos, un relleno y una decoración con fondant y chocolate para representar la vestimenta tradicional de la festividad elegida.

Sin embargo, la colaboradora televisiva no cocinó el mejor postre de la prueba. Campos presentó una tarta a la que llamó Mi añorada Málaga, pero su propuesta no conquistó a los chefs expertos. Pues, aunque quedó en la zona de peligro junto a Patxi Salinas, ella fue la elegida para ser la octava expulsada de la edición.