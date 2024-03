Rocío Carrasco emociona al equipo de ‘Bake off’ con un nuevo homenaje a Rocío Jurado

El pasado martes 12 de marzo Bake Off regresó una semana más al prime time de La 1 de Televisión Española. El popular talent culinario se ha convertido en una de las apuestas favoritas de la audiencia de esta temporada. Pues, a nadie ha dejado indiferente los conocidos rostros que se han sumado a la experiencia, siendo Rocío Carrasco una de ellos.

Los programas pasan y los participantes se acercan cada vez más a la gran final del concurso. Por ello, Rocío Carrasco, Ana Boyer, Alba Carrillo, Patxi Salinas, Pablo Puyol y Blas Cantó dieron lo mejor de ellos mismos por conquistar al gran jurado.

De esta manera, el programa comenzó con una prueba donde las celebridades tenían que rendirle tributo a sus madres. Por su parte, Carrasco quiso elegir una canción de su progenitora y convertirla en un postre. Una creación que presentó bajo el nombre de Se nos rompió el amor y cuyos ingredientes principales fueron miel, queso blanco y mermelada de mora.

Lejos de quedar ahí, en otra prueba, los participantes tuvieron que hacer un viaje al pasado y crear esa tarta de cumpleaños que siempre soñaron tener. Con el objetivo de que las celebridades sintiesen la nostalgia propia de la época, el equipo de Bake Off les dejó una imagen de sus respectivas infancias.

En el caso de Rocío Carrasco, la participante contó con una imagen suya junto a su madre y Pedro Carrasco, su padre. Un cumpleaños muy especial para ella que celebraron en familia durante su viaje a Estados Unidos. «Ese día fue maravilloso. Mi madre trabaja en Estados Unidos y coincidía con mi cumpleaños. Entonces llamó a mi padre y le dijo ‘Pedro, cógete el avión y vente para acá que vamos a llevarnos a la niña a Disney’», recordó.

Una época muy bonita para ella que siempre recordará con mucho amor. «Lo único que quiero que mires es la cara con la que mira mi madre a mi padre por como mi padre me está mirando. Es maravilla», dijo frente a sus compañeros de programa. «Yo todos los días le doy gracias a Dios porque he sido la niña más feliz del mundo y es todo lo que me trasmite la foto», concluyó emocionada.

El expulsado de la semana en Bake Off

En la última prueba del programa, los participantes contaron con la visita de Christian Escribà, la estrella de la pastelería mundial. El repostero acudió al show de TVE para enseñarle a las celebridades a decorar sus creaciones con una técnica muy especial: un merengue en degradé.

Para ello, los concursantes contaron con dos horas para elaborar la tarta. Pero, la prueba terminaba superando a Pablo Puyol, quien se vino abajo a 5 minutos de concluir el límite de tiempo. «Que me echen con razón», decía mientras Rocío Carrasco intentaba ayudarle. «El interior está bueno, porque lo he probado, pero el exterior es un desastre. Un truño considerable», dijo con pesar.

Los jueces lamentaron que el concursante no hubiese logrado finalizar el postre como correspondía, pues a pesar de ello tenía buen sabor. «La persona que abandona la carpa es Pablo», anunciaron. Un punto final al concurso del actor donde él no pudo evitar emocionarse mientras sus compañeros lo abrazaban. «Me da mucha rabia irme no habiendo hecho lo que tenía que hacer», concluyó.