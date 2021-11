Una noche más, ‘La Resistencia’ dio la bienvenida a un programa donde la invitada de la noche fue la cantante Mónica Naranjo. Una velada donde la artista presentó ‘Amor con fianza’, un nuevo reality que llega este jueves 11 de noviembre a la plataforma de Netflix y en el que varias parejas se enfrentan a un detector de mentiras que pondrá a prueba su relación.

Debido a la temática del nuevo proyecto televisivo de Naranjo, David Broncano no pudo resistirse y le preguntó a la artista una de las clásica e intimas preguntas del programa de Movistar+. «¿Cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes?», le preguntó. Una cuestión que fue abordada por la artista y cuya respuesta dejó atónito al presentador.

«Hace muchos años me casé conmigo misma, en ‘Mónica y el sexo’ hice una boda preciosa en el Liceo de Barcelona», recordó la cantante. «¿Y qué tal os va?», preguntó Broncano con humor. Al respecto, Mónica Naranjo señaló que: «nos llevamos bien, la mayoría de las veces estamos de acuerdo en todo, hay veces que una es más tirana que la otra, sobre todo en el trabajo. Pero en la sexualidad muy bien».

«Al final, es cuando yo quiero», argumentó la invitada. Unas palabras con las que David Broncano se mostró muy sorprendido, algo que no es fácil, por lo que le respondió con humor. «Al final no tienes unos límites horarios, de viajes… porque siempre estás con tu pareja, que eres tú», señaló el presentador.

Para concluir el tema, Naranjo le aseguró que «si tengo ganas, toco la ‘guitarra’, si no tengo ganas, no me la toco. Y ya está». Palabras muy contundentes con las que se ganó los aplausos del público presente en el plató de ‘La Resistencia’.