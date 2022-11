‘La Resistencia’: Manuel Carrasco deja en shock a David Broncano con su regalo

El pasado lunes 28 de noviembre, La Resistencia recibió a Manuel Carrasco. El andaluz, considerado como uno de los mejores artistas de nuestro país, ha pasado por el programa para presentar su nuevo álbum, que lleva por título Corazón y flecha. Tras visitar El Hormiguero el pasado jueves, ahora ha sido el turno del espacio de David Broncano.

El de Huelva llegó a La Resistencia con muchas ganas de entregar al presentador el regalo que había traído para él. Recordemos que se ha convertido en una tradición que los invitados sorprendan a David Broncano con un presente. En esta ocasión, el onubense hizo saber que su regalo lo traía nada más y nada menos que en el corazón.

Tras una serie de bromas por parte del presentador, Manuel Carrasco sacó del bolsillo de su chaqueta un detalle de lo más especial. “Este es tu obsequio”, aseguró, entregándole un décimo de la Lotería de Navidad. Pero no era un número cualquiera, sino de uno muy especial para el de Isla Cristina.

Dice que no le ha traído un fuck you directo del corazón, pero es un navajazo sutil también en toda la cara 😀#LaResistencia @manuelcarrasco_ pic.twitter.com/Fyxk0Dm9ZO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 28, 2022

Se trataba del 74.345. “Son las personas que entraron en el vestuario del estadio de La Cartuja”, afirmó Manuel Carrasco, tirando de ironía. Para quien no hubiese entendido su referencia, el músico quiso recordar que el presentador de La Resistencia, antes de que ofreciera su concierto en el Metropolitano, aseguró que era “un flipado” por intentar llenar el estado del Atlético de Madrid. Y que, de ser así, “tocaría en los baños”.

Al recordar esta anécdota, David Broncano quiso pronunciarse: “Pasado el tiempo, desde que metiste en el Metropolitano a 50.000 personas, ya no he vuelto a decir nada”. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: “Si me dices que vas a actuar para un millón, me callo la boca”, provocando la risa entre los allí presentes.

El presentador del programa de Movistar+ se detuvo a mirar el número del décimo de Lotería de Navidad. Acto seguido, formuló la siguiente pregunta al invitado: “¿Fueron a verte más de 74.000 personas en un solo concierto? Sé que estaba invitado, pero no pudo ir”. El onubense, entre risas, respondió: “Tampoco cabía más gente”. ¡Todo un detallazo por parte del artista!