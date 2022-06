‘La Resistencia’ | Luz Casal a David Broncano: «Hay ciertas cosas que no puedes hacer conmigo»

‘La Resistencia’ recibió este miércoles la visita de Luz Casal. Durante la entrevista de la artista, surgió un divertido desencuentro entre ella y David Broncano, a raíz de una anécdota sobre una fiesta en la que ambos coincidieron y el presentador no la saludó.

«Hablaste con el 90% de la gente. Pasaste un par de veces a mi lado, pero nada», le reprochó Luz Casal al presentador de ‘La Resistencia’. Tras asumir su fallo, David Broncano quiso escenificar cómo hubiera sido ese saludo ente ellos. Tras ello, la artista consiguió su saludo.

Más tarde, se produjo otro momento tenso en el programa, cuando el presentador y la invitada se encontraban recordando la carrera de la artista: «Me caes bien como ser humano», le dijo David Broncano a la invitada. En ese momento, alguien del público gritó: «¡Pregúntale sobre el sexo!».

El día que 𝗡𝗢 se conocieron @LuzCasalOficial y Broncano Al menos no tocó esas manos sudadas que llevaba antes, eso que se ahorró. pic.twitter.com/ZczVKR3UVW — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 1, 2022

Antes de que David Broncano pudiera responder al público, Luz Casal tomó la palabra y dejó claro al presentador de ‘La Resistencia’ que no iba a ser una invitada más: «Hay ciertas cosas que él conmigo no puede hacer», exclamó la artista. «La del sexo a lo mejor no. Y la del dinero… tampoco», expresó la invitada.

No obstante, Luz Casal le dijo que sí podía preguntarle sobre cualquier otra cosa que no fueran esas preguntas, por ejemplo «de Marco Aurelio». Aun así, en cuanto a relaciones sentimentales, aseguró que tenía «mala memoria». «Tienes mala memoria excepto cuando no te saludan, eso sí que se te queda…», exclamó el presentador de ‘La Resistencia’ entre risas.