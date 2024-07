‘La Resistencia’ se despide de Movistar con accidente: «Se va celebrando directo al 12 de octubre»

La Resistencia ya se ha despedido oficialmente de Movistar Plus+ y sus fans tendrán que esperar hasta después del verano para poder ver de nuevo a David Broncano y todo su equipo. Antes, el final de fiesta ha estado marcado por la sección de Ernesto Sevilla que ha terminado muy mal y con un espectador volando por los aires.

La noche comenzó con normalidad e incluso con agradecimientos a la cadena en la que han estado siete años haciendo el programa. «Hoy es el último día de la temporada y, por tanto, el último en Movistar Plus+. Agradecemos a Movistar Plus+ que haya aguantado siete años así».», ha arrancado el jienense, algo a lo que se ha sumado Ricardo Castella, su director: «Benditos sean».

Con su habitual humor ha explicado que los comienzos fueron un salto al vacío, ya que nadie sabía muy bien qué estaban haciendo y no todos comprendían su humor. «No era fácil mantener esto. El programa ahora… pero en las primeras temporadas de esto, Movistar Plus+ tuvo mérito al continuar con el programa cuando esto era un descampado de mendigos», ha continuado.

«Último programa en Movistar Plus+, siete años muy valiosos que atesoraremos siempre en nuestro corazón. Estamos muy agradecidos por todo lo que ha pasado», de esta manera tan discreta ha dado su último ‘adiós’ antes de comenzar con las secciones habituales.

Antes de recibir a Maná, los últimos invitados de la historia del espacio, Ernesto Sevilla ha entrado al plató dispuesto a demostrar una habilidad que nadie conocía hasta ahora. «El maestro de Aikidō», así le presentaban antes de comenzar.

El actor y humorista ha explicado que este arte marcial hace «tu personalidad fluya» y tiene la ventaja de que «das hostias… como panes», algo que combina perfectamente, según sus palabras. Para dejar claro que lo hace estupendamente, ha explicado que «la gente no se acuerda del día que es al día siguiente».

Tras pedir que cuatro voluntarios del público subiesen al escenario del teatro colocó una colchoneta en el suelo, algo que ha alarmado a Broncano: «¿Va a caer gente al suelo?». Y así ha sido, ya que ha decidido ponerlos a todos en fila india para irlos «despachando rápidamente».

Los valientes han ido pasando por la colchoneta y han ido cayendo al suelo después de unas extrañas llaves que Ernesto les iba haciendo, aunque siempre con ayuda de las víctimas, que se dejaban caer tras el primer empujón.

Todo parecía ir bien hasta que llegaba el turno del último espectador, al que tenía reservada una llave «muy complicada» y que no había practicado mucho por lo peligrosa que es. Para hacerlo más espectacular le ha pedido que simulase que le atacaba con un cuchillo, algo que ha cumplido perfectamente.

El joven ha cogido más impulso de lo esperado y ha ido hacia Ernesto, que ha respondido haciendo una llave con la que pretendía darle una voltereta en el aire antes de caer al suelo, pero los cálculos no ha salido bien. Tanto impulso tenía que al final la caída ha sido fuera de la colchoneta y el espectador ha terminado cayendo del escenario hacia el patio de butacas, dándose un golpe muy duro y provocando la preocupación de todos.

Por las caras del presentador y del colaborador estaba claro que la broma se había ido de madre y que no estaba pensado que terminase así. «Lo siento, lo siento», el lo único que acertaba a decir el colaborador mientras el público ayudaba al accidentado.

Siempre es un placer que haya gente del público dispuesta a seguirle el rollo a Ernesto Sevilla y partirse la espalda si hace falta. #LaResistencia pic.twitter.com/ttC98OJCPc — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 4, 2024

Por suerte el chico se ha levantado rápido, aunque doliéndose del costado por el enorme golpe, pero los gritos del teatro le han animado a salir celebrándolo». «Se va celebrando directamente al 12 de octubre», ha dicho el presentador de La Resistencia antes de pedir un aplauso para él.