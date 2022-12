‘La Resistencia’: Carmen Barrios confiesa cómo castigaba a María y Paco León cuando eran niños

Carmina Barrios ha sido la invitada especial de este miércoles en La Resistencia, la artista ha acudido para presentar su último proyecto de humor titulado Las vueltas que da la vida, que se estrenará próximamente en Movistar Plus+. Durante el programa hablaron de diferentes temas, sin embargo, el que más impactó tanto al presentador como a la audiencia fue la forma que tenía de castigar a sus hijos María y Paco León, cuando estos eran pequeños.

Broncano le recordó a Carmina que el mes pasado su hijo Paco León había ido al programa como invitado y acabó dándole un golpe en la cara: “¿Sabes que la última vez que vino me soltó una h**** en la cara?”, exclamaba muy alterado. La actriz lejos de defenderle hizo todo lo contrario: “Ah sí, pues yo te voy a dar dos. Eso es para que no te fíes de nadie”, decía ante las risas del público y la cara de susto de este.

Carmina 2 – 1 Paco León Una madre siempre gana. pic.twitter.com/USePvktgEz — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 21, 2022

“Yo sí les castigaba, les he metido…”, fue en ese momento cuando los dos se pusieron de pie para que le enseñara el castigo que le hacía a sus hijos de pequeños: “No me pegues que a mí mi madre a mí me pegó poquísimo y no lo tengo yo asimilado”, expresaba Broncano. A Carmina no parecía importarle, en ese momento se acercó a él, y le apretó el lóbulo de la oreja para mostrarle su castigo.

viene otra vez y les castiga sin programa pic.twitter.com/vS2XXSgTeN — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 21, 2022

“Ay, que tienes ahí”, exclamaba el gallego dolorido. “Esto no deja marca y es lo mejor”, decía entre muchas risas. Grison, colaborador de La Resistencia, quiso saber que era lo que le había hecho y esta no tardó ni un segundo en ponerse de pie y repetírselo: “Esto lo voy a aprender yo para los niños”, decía riéndose, a la vez que dolorido.