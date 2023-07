‘Me Resbala’: un concursante roba el trofeo y acaba pagándolo con calambrazos

Como cada martes, Telecinco emitió una nueva entrega de Me Resbala. La primera prueba de la noche se trató de ‘Palabras corrientes’ y se enfrentaron a ella Raúl Gómez y Santiago Segura. Los cómicos debían evitar los calambres de sus compañeros y, mientras la atención estaba puesta en ellos, una concursante aprovechó para robar el trofeo que recibe el ganador al finalizar el programa ese día.

En cierto momento Paz Padilla interrumpía la prueba al grito de: “En este programa ha habido un robo y es importante!”. Distraídos durante algún momento cómico, nadie del plató se dio cuenta de que Anabel Alonso se había acercado al premio y lo había cogido guardándoselo bajo la chaqueta, ni siquiera Lara Álvarez se percató.

“Esto no es ni medio normal”, mencionaba entre risas la presentadora. Obviamente el robo se trataba de una broma y no de algo verdaderamente serio. “¿Quién ha sido?”, quiso saber la conductora del formato al no poder averiguar por si misma quién había cometido el hurto.

Al no poder distinguir al culpable se dispusieron a terminar en primer lugar la prueba. Al final fueron sus propios compañeros los encargados de desvelar la identidad de Anabel Alonso como ladrona del trofeo. Además, no se iba a ir impune. El resto de concursantes quisieron castigarla y entre todos la cogieron en brazos para sentarla en la silla que daba descargas eléctricas y recibió unos cuantos choques eléctricos de menor importancia y con toque cómico.

Finalmente, Anabel se alzaría por mérito propio con su ansiado premio al convertirse en la ganadora oficial de la noche de Me Resbala. Fue una chica del público la que la eligió tras conseguir ser la mejor en una prueba que consistía en darse bofetadas con una tortilla de trigo en la cara sin derramar el agua que guardaban en la boca.